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年收多少才覺得安全？民調：23.3萬 但要翻倍才感到富有

編譯廖振堯／綜合6日電
美國民眾認為要年賺23.3萬元才會覺得安全，但實際要達成這個目標並不容易。（Getty Images)
美國民眾認為要年賺23.3萬元才會覺得安全，但實際要達成這個目標並不容易。（Getty Images)

聯準會(Fed)6月暫停升息，為15個月來首次；與此同時，6月通膨率也放緩至4%；但利率飆升、食品物價仍然居高不下。個人理財網站Bankrate調查，美國民眾平均認為需要賺取23萬3000元才能感到財務安全，若要感到富有或實現財務自由，則需要兩倍以上的薪水：每年約48萬3000元，這兩個數字都明顯高於約7萬5000元的平均年收入。

英國每日郵報報導，Bankrate數據顯示接受調查的2000名民眾覺得阻礙財務安全的主要因素是大環境的景氣。約63%責怪通膨率過高，36%則歸咎於利率上升。在這兩大因素下情況下，約72%受訪者表示他們在金錢方面感到不安全。

嘉信理財(Charles Schwab)上個月的一項研究表明，美國民眾認為他們需要數百萬元存款才能「稱作富有」，但「感覺富有」的人平均淨資產實際上僅56萬元。此外，女性需要更高的金額才能感到經濟安全或富有：女性認為的富有門檻平均為年薪50萬2400元，男性則約低8%，為46萬5300元；女性認為需要23萬7400元才能感到經濟安全，男性只需要22萬9100元。

而是否「感覺富有」，可能跟年紀有關。自認富有比例最高的是千禧世代(26歲至41歲)約57%感覺富有，他們的平均淨資產為53萬1000元；Z世代(21歲至25歲）則有46%感覺富有，平均淨資產為41萬4000元；X世代(42歲至57歲)約41%，平均資產41萬元。嬰兒潮世代(58歲至75歲)僅40%感覺富有，但他們的資產高於任何世代：平均69萬2000元。

Bankrate研究還發現，民眾感到財務狀況不安全的另一個原因是退休基金不足，有41%受訪者將此視為主要擔憂來源。退休基金目標的預期和現實差距十分巨大，據西北互助保險公司(Northwestern Mutual)上個月研究，人們認為退休時平均應達到127萬元，然而他們通常只存到8萬9300元，僅為目標金額的7%。約48%受訪者承認，他們覺得無法為退休生活儲蓄足夠資金。

退休 利率 儲蓄

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