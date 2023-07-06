美國社會愈來愈兩極化：保守派搬紅州 自由派遷藍州

剛自紅州德州搬到藍州柯羅拉多的狄恩，原來不敢在家鄉表達支持墮胎與同性戀的立場。但現在她柯州丹佛市郊區家門外掛出彩虹標誌。(美聯社)

美聯社5日報導，受到社會兩極化趨勢影響，保守派民眾紛紛搬到共和黨執政的紅州，自由派人士則遷往民主黨執政的藍州；民眾因為政治立場不同而涇渭分明，各州之間出現美國近代史上最明顯對立分歧。

報導指出，同樣座落於洛磯山脈(Rocky Mountains)區域的科羅拉多州 與愛達荷州，因為立場相近民眾不斷搬入，近幾年裡迅速成長；兩州居民日常話題頗為類似，經常討論滑雪、越野腳踏車登山路徑，不時抱怨愈來愈多外來人口遷入讓當地社區變得擁擠，但從政治層面來看，兩州彷彿是兩個世界。

普布羅科羅拉多州立大學(Colorado State University-Pueblo)政治系教授史崔克勒(Ryan Strickler)說，民主黨人喜歡住在洋溢藝術文化、流行精釀啤酒的地點，共和黨人則想搬到家裡能夠有個大庭院的地方。

加州洛杉磯退休警察柯爾去年與妻子搬到紅州愛達荷州波伊西的郊區後，覺得終於可以自由表達意見。(美聯社)

報導指出，洛杉磯 退休警察 柯爾(Tim Kohl)去年與妻子搬到愛達荷州波伊西(Boise)郊區後，覺得終於可以自由表達意見。以前住在洛杉磯郊區時不敢做的行動，柯爾現在終於有機會實現：在家門口掛起國旗以及代表美國警察的細藍線(Thin Blue Line)旗幟。

柯爾的妻子珍妮佛‧柯爾(Jennifer Kohl)說，以前住洛杉磯時不敢在家門口掛國旗。柯爾夫妻表示，搬到波伊西後掛出國旗獲得左鄰右舍稱讚，就知道搬家搬對了地方。

莉亞‧狄恩(Leah Dean)則位於政治光譜另一端，她對柯爾夫妻的境遇感同身受。

報導指出，住在德州的時候，狄恩不敢在家門口掛出支持墮胎權的旗幟，她與同性伴侶搬到科羅拉多州丹佛(Denver)之後，便在家門口掛起支持墮胎權以及支持男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ+)權益的旗幟。她說，搬家之後覺得很自在，終於可以做自己。

目前，全美各州當中只有兩州不是州議會一黨獨大的局面，有28州某一個政黨至少在州眾院或州參院享有絕對多數，能夠輕鬆推翻州長的否決權，州長所屬政黨與掌控州議會多數政黨不同的狀況只出現在10州。