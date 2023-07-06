我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

美國社會愈來愈兩極化：保守派搬紅州 自由派遷藍州

記者顏伶如／綜合報導
剛自紅州德州搬到藍州柯羅拉多的狄恩，原來不敢在家鄉表達支持墮胎與同性戀的立場。但現在她柯州丹佛市郊區家門外掛出彩虹標誌。(美聯社)
剛自紅州德州搬到藍州柯羅拉多的狄恩，原來不敢在家鄉表達支持墮胎與同性戀的立場。但現在她柯州丹佛市郊區家門外掛出彩虹標誌。(美聯社)

美聯社5日報導，受到社會兩極化趨勢影響，保守派民眾紛紛搬到共和黨執政的紅州，自由派人士則遷往民主黨執政的藍州；民眾因為政治立場不同而涇渭分明，各州之間出現美國近代史上最明顯對立分歧。

報導指出，同樣座落於洛磯山脈(Rocky Mountains)區域的科羅拉多州與愛達荷州，因為立場相近民眾不斷搬入，近幾年裡迅速成長；兩州居民日常話題頗為類似，經常討論滑雪、越野腳踏車登山路徑，不時抱怨愈來愈多外來人口遷入讓當地社區變得擁擠，但從政治層面來看，兩州彷彿是兩個世界。

普布羅科羅拉多州立大學(Colorado State University-Pueblo)政治系教授史崔克勒(Ryan Strickler)說，民主黨人喜歡住在洋溢藝術文化、流行精釀啤酒的地點，共和黨人則想搬到家裡能夠有個大庭院的地方。

加州洛杉磯退休警察柯爾去年與妻子搬到紅州愛達荷州波伊西的郊區後，覺得終於可以自由...
加州洛杉磯退休警察柯爾去年與妻子搬到紅州愛達荷州波伊西的郊區後，覺得終於可以自由表達意見。(美聯社)

報導指出，洛杉磯退休警察柯爾(Tim Kohl)去年與妻子搬到愛達荷州波伊西(Boise)郊區後，覺得終於可以自由表達意見。以前住在洛杉磯郊區時不敢做的行動，柯爾現在終於有機會實現：在家門口掛起國旗以及代表美國警察的細藍線(Thin Blue Line)旗幟。

柯爾的妻子珍妮佛‧柯爾(Jennifer Kohl)說，以前住洛杉磯時不敢在家門口掛國旗。柯爾夫妻表示，搬到波伊西後掛出國旗獲得左鄰右舍稱讚，就知道搬家搬對了地方。

莉亞‧狄恩(Leah Dean)則位於政治光譜另一端，她對柯爾夫妻的境遇感同身受。

報導指出，住在德州的時候，狄恩不敢在家門口掛出支持墮胎權的旗幟，她與同性伴侶搬到科羅拉多州丹佛(Denver)之後，便在家門口掛起支持墮胎權以及支持男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ+)權益的旗幟。她說，搬家之後覺得很自在，終於可以做自己。

目前，全美各州當中只有兩州不是州議會一黨獨大的局面，有28州某一個政黨至少在州眾院或州參院享有絕對多數，能夠輕鬆推翻州長的否決權，州長所屬政黨與掌控州議會多數政黨不同的狀況只出現在10州。

洛杉磯 科羅拉多州 警察

上一則

世紀末海平面恐升3呎 佛州240萬棟房屋將滅頂

下一則

48歲天后李玟人生謝幕 首登奧斯卡表演華人 演藝成就非凡

延伸閱讀

美國社會兩極化趨勢：保守派搬到紅州 自由派遷往藍州

美國社會兩極化趨勢：保守派搬到紅州 自由派遷往藍州
英前潛艇指揮官：失聯潛水器人員恐已罹難 打撈恐花2個月

英前潛艇指揮官：失聯潛水器人員恐已罹難 打撈恐花2個月
派對上親吻陌生人 女子靠肉搜找回對方再續前緣

派對上親吻陌生人 女子靠肉搜找回對方再續前緣
柯爾分析：防守改盯穆雷 熱火G2變陣致勝

柯爾分析：防守改盯穆雷 熱火G2變陣致勝

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」