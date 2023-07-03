你有多「不幸」？ 戴維斯加大招生採「社經劣勢量表」 多校或跟進

戴維斯加大的非裔畢業生合影，該校採用的「社會經濟劣勢量表」或將成為各校多元化招生的主力評估工具。（取自戴維斯加大臉書）

最高法院裁定平權 措施(affirmative action)違憲後，不得在招生 時考量學生族裔，各大學得利用其他評量方式維持多元化入學。而戴維斯加州大學(U.C. Davis)的「社會經濟劣勢量表」(the socioeconomic disadvantage scale,SED)已引起同業關注，或將成為各校招生的主力評估工具。

紐約時報報導，SED是戴維斯加大醫學 院的韓德森博士(Mark Henderson)擔任招生負責人時所創，因他認為大多數能讀醫學院的學生都是有錢人的小孩。各校醫學院多年來取得一些多元化進展，但財富和人脈依然是決定性關鍵。據美國醫學會(AMA)，超過一半的醫學生來自收入前20%的家庭，只有4%來自倒數20%的家庭；家庭背景亦是主因，醫生子女成為醫生的可能性是同齡人的24倍。

非裔醫生的數量仍然很低，全國約6%執業醫生是黑人，相較美國人口黑人比率為13.6%。但研究表明非裔和西語裔醫生可為美國醫療體系帶來巨大幫助，因為這些群體的醫生更有可能在初級保健或醫生稀缺的地區工作。

SED量表根據每位申請人的生活狀況如家庭收入、父母教育程度等八項類別，進行0到99的評分，再結合一般的論文、考試成績、推薦信等來決定錄取，戴維斯加大醫學院靠SED成為美國最多元化的醫學院之一，最近入學的133名學生中14%是非裔、30%是西語裔。韓德森博士表示，近日大約有20所學校向他索取更多SED資訊。

但懷疑論者仍質疑SED的評量方式，或任何其他「社經地位平權行動」是否能取代「種族平權行動」；使用SED的學校恐怕也可能會因不同歧視形式而陷入官司。韓德森博士便說，「醫二代」的SED分數是零，醫生們抱怨孩子錄取了其他醫學院，但在戴維斯醫學院卻落榜。