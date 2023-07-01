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平權招生違憲／維州TJ高中亞裔家長振奮：招生改革案有望翻轉

記者張筠／維州報導
維州亞裔認為，在最高法院推翻招生平權考量後，知名的湯瑪斯傑佛遜高中入學招生改革有望向前推進。(美聯社)
維州亞裔認為，在最高法院推翻招生平權考量後，知名的湯瑪斯傑佛遜高中入學招生改革有望向前推進。(美聯社)

最高法院6月29日裁決，利用平權措施(Affirmative Action)考慮族裔因素的招生政策違憲，此裁決令維州不少亞裔家長振奮，他們表示這對湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)的招生改革案有指導價值，也讓人看到翻轉的希望。

TJ高中多年在全美排名第一，錄取改革前，該校逾七成學生為亞裔，2020年維州費郡(Fairfax County)公校教委以「平衡各族裔教育資源」為由，推動招生改革，移除標準考試，並將學生背景、家庭經濟狀況、英文水平等項目納為錄取標準。

改革後該校學生組成明顯變化，亞裔從73%降至54%，非裔和西語裔學生則相應增長，以華裔為主的亞裔社區自始至終反對招生改革，家長和維權團體也以法律手段試圖阻止並逆轉改革，但三年多來的反抗之路非常崎嶇艱辛。

聯邦第四巡迴上訴法院今年5月推翻了去年聯邦法官的裁定，裁定TJ高中新的錄取政策符合憲法，但亞裔家長堅持不懈，表示該學校明顯利用族裔來改變學生結構，招生改革表面上是「族裔中立」，但實際引發的辯論都與族裔有關，是以促進族裔多元為藉口，實行反對亞裔的種族主義。

「TJ聯盟」(Coalition for TJ)聯合創始人諾瑪妮(Asra Nomani)29日說，最高法院對哈佛大學歧視亞裔案的裁決反映「亞裔和美國的勝利」，該聯盟認為此裁決也有利於TJ高中招生改革案的翻轉。

「TJ聯盟」是由亞裔家長組成的草根組織，致力於捍衛美國民眾的平等權益，該聯盟29日到最高法院門口慶祝大法官們對「哈佛大學招生歧視亞裔案」的裁決，稱最高法院支持公平招生的裁定開創了歷史性的先例，確保大學公平招生。

該聯盟表示，最高法院29日的裁決讓他們對TJ高中招生改革案的翻轉更有信心，表示會繼續捍衛亞裔在教育上的平等權利和公平待遇，因每名學生都該有平等接受教育的機會。

諾瑪妮說，「TJ聯盟」將努力確保任何招生政策都不會歧視任何族裔，也不會將某一群體置於不利地位，「團結一致、保持多樣性、包容性和平等權利，是社會公眾的基石」，她說，哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學案件的勝利，對於捍衛平等權利是一大里程碑，也說明我們成功保護美國夢，「TJ聯盟」將保持這一勢頭，履行使命保護費郡公校系統和美國的所有亞裔學生。

亞裔 招生 歧視

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