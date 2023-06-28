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LMC雖破產 所在俄州小鎮成電動車生產據點 鴻海另有項目

記者胡玉立、張大仁／綜合報導
鴻海的美國電動車合作夥伴Lordstown Motors在無法解決與鴻海的投資紛爭後，26日在德拉瓦州法院聲請破產保護並對鴻海提出告訴。(路透)
鴻海的美國電動車合作夥伴Lordstown Motors在無法解決與鴻海的投資紛爭後，26日在德拉瓦州法院聲請破產保護並對鴻海提出告訴。(路透)

美國商用電動輕型卡車業者洛茲敦汽車公司(Lordstown Motors)27日向德拉瓦州法院聲請破產保護，但該公司所在地、俄亥俄州的洛茲敦(Lordstown)卻因電動車的發展，以及鴻海科技集團的另一個電動車生產計畫，逐漸演變成美國電動車生產的據點之一。

華爾街日報報導，洛茲敦因無法解決與鴻海投資紛爭，27日聲請破產保護，並為其電動皮卡Endurance尋找買家。Endurance在進入全面生產之前，曾發生包括電池起火、品質、召回等問題；但洛茲敦現在並不打算將Endurance直接賣給買家，而是計畫將它作為想要現成設計的其他電動輕型卡車製造商的「跳板」。

洛茲敦一年前有632名員工，去年底全職員工為260人，主要從事車輛開發；由於人數不算多，洛茲敦汽車公司的消亡，對該鎮來說，產生的影響不大。

如果Lordstown無法找到願意重新開始全面生產Endurance的外援，那麼現在由鴻海擁有的俄亥俄州廠可能會吸引那些尋求快速在美國製造汽車的海外汽車製造商。

與此同時，在洛茲敦鎮占主導地位的鴻海科技集團手中已有另一個電動汽車工業項目，是由更成功的新創電動車廠Fisker提供；這家加州公司採取「輕資本」方式經營，只設計汽車，製造業務交給其他公司負責。

該公司首款車型Ocean是由奧地利電動汽車工業供應商麥格納斯太爾(Magna Steyr) 生產；另一款車型Pear將於2025年在洛茲敦開始量產。

位於俄亥俄州東北部的洛茲敦廠，之前是一家通用汽車(GM)於2018年11月關閉的小型汽車廠。隨後，當時的川普總統和俄亥俄州其他政治領導人向通用汽車CEO巴拉施壓，要求推翻這一決定或另尋買家。通用汽車同意將該工廠出售給Lordstown Motors的新成立實體，該實體由電動卡車製造商Workhorse Group前高管創立。

俄亥俄州 電動車 鴻海

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