泰坦號敲擊聲「來源、地點不明」 搜救面積再擴大
搜救失聯潛水器「泰坦號」(Titan)的行動擴大，當局動用更多水下探測器，搜尋範圍擴大至兩個康乃狄克州，並下探水下2.5哩；美國海軍在搜救行動第二天偵測到的「敲擊聲」，目前仍持續，但來源與地點不明。
美聯社報導，更多搜救船隻抵達沉船「鐵達尼號」(Titanic)殘骸所在的加拿大外海，泰坦號可能在水下1萬2500呎(3800公尺)處，靠近鐵達尼號沉睡的海床。
美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克(Jamie Frederick)表示，目前搜救範圍擴大至兩個康乃狄克州的區域，深約2.5哩，當局希望及時營救「泰坦號」上的五名乘員。
他說：「這是搜救行動，100%確定，我們將持續利用每項可用資產，努力尋找泰坦號及其乘員。」
儘管樂觀看待救援行動，但許多障礙仍存，包括定位潛水器、運用機具回收潛水器，假設潛水器還完整，要把它打撈上來等；若要救人，前述挑戰必須在潛水器內的氧氣耗盡前處理完畢，而潛水器內的存氧量可能在22日早上耗盡。
擔任美國海防隊國際冰海巡邏隊(International Ice Patrol)首席科學家的海洋學者墨菲(Donald Murphy)表示，泰坦號失聯的北大西洋水域經常起霧且多風暴，使得搜救任務的難度更高。
當前搜救關鍵是配備攝影機的遙控機器人，這種無人載具可即時掃描船隻無法前往的海床深度；官員表示，21日有兩具機器人在救援區域執行任務。
至於海軍在搜救第二天偵測到敲擊聲，佛瑞德里克表示，當局偵測到的聲音為搜救帶來一絲希望，有機會縮小搜尋範圍，但仍未確定地點與來源，「坦白說，我們不知道那是什麼」。
伍茲霍爾海洋學系統實驗室(Woods Hole Oceanographic Systems Laboratory)主任、退役海軍艦長哈茨菲爾德(Carl Hartsfield)形容那是「敲擊聲」，但呼籲搜救團隊「要考慮全盤狀況，排除泰坦號之外的潛在人為來源」。
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