全美高油價榜首換人 華盛頓州擠下加州

過去一個月全美各地油價，華盛頓州大漲，躍居全美高油價排行榜首，食衣住行樣樣都貴的加州則讓出冠軍寶座。(Getty Images)

美國汽車協會(AAA)公布過去一個月全美各地油價 ，華盛頓州 油價大漲，躍居全美高油價排行榜首，食衣住行樣樣都貴的加州 出乎意料讓出冠軍寶座。

根據美國汽車協會調查，過去一個月華盛頓州普通汽油平均價跳漲32分、漲至每加侖4.93元，比向來油價特別貴的加州高出7分。

高油價排行榜排序生變並不尋常。油價資訊供應商GasBuddy汽油分析單位負責人德哈恩(Patrick De Haan)說，過去幾年來，幾乎95%的時間加州一直是全美油價最昂貴紀錄保持者。

GasBuddy指出，最早溯及2005年的追蹤數據顯示，過去幾天之前，華盛頓州從來不是油價最昂貴的州，華盛頓州也創下油價超過加州及夏威夷的首例。

雖然以整個州來看，華盛頓州平均油價居全美之冠，加州若干大城市加油站收費仍高，根據美國汽車協會的數據，全美油價最高的前十個加油站，有八個在加州。

在華盛頓州，有些加油站油價飆漲到每加侖5元以上，例如西雅圖所在的金恩郡(King County)，普通油價平均達每加侖5.09元，斯卡梅尼亞郡(Skamania County)更達5.32元。

華盛頓州全州平均油價比全美油價最便宜的密西西比州每加侖將近貴2元；密西西比州平均油價每加侖3.01元。

與去年夏季開始的第一天相較，全美油價普遍下跌，即使油價最貴的華盛頓州也不例外，去年同期平均每加侖5.54元。

全美普通汽油平均每加侖3.58元，較去年同期下跌1.39元，主因經濟前景堪憂、聯準會升息抗通膨下原油價格下跌。去年俄羅斯入侵烏克蘭後， 6月全美平均油價創每加侖 5.02元歷史新高。

德拉瓦州油價跌幅最大，平均較一年前下跌1.61元；其次依序是密西根州下跌1.59元、印第安納州1.59元、加州1.53元、阿拉斯加1.53元、德州1.51元。