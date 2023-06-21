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中國擬在古巴設軍事設施？布林肯：已警告

編譯中心／綜合20日電
媒體披露中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施，與古巴談判，美方已就此向中國領導人提出警告。圖為美國駐古巴大使館。(路透)
媒體披露中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施，與古巴談判，美方已就此向中國領導人提出警告。圖為美國駐古巴大使館。(路透)

華爾街日報20日披露中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施，與古巴談判，已引起華盛頓警覺，擔憂中國可能藉此在距佛羅里達海岸僅100哩處駐軍，進而展開情報活動；剛結束訪問北京的國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，他已就此向中國領導人提出警告，美方對此事深為關切。

報導指出，美國獲得的情報顯示，這座位在古巴北部海岸的聯合軍事訓練設施，相關討論已進入後期階段，但尚未得出結論；拜登政府已與古巴官員聯繫，嘗試阻止這項交易。

美國官員指出，被列為高度機密的新情報中，提到了中國擬在古巴建立的訓練設施，並認為這些情報「有說服力但較零散」；然而，決策者和情報分析人員在解讀這項情報時，表達了不同程度的擔憂。

報導引述一名現任及一名前任美國官員指出，有關軍事設施可為中國提供平台，讓中國有可能在古巴永久駐軍，並擴大情報蒐集範圍，包括針對美國的電子竊聽。

上述人士表示，最讓美國擔憂的是，這項設施是中國「141項目」的一部分，而「141項目」是中共解放軍旨在擴大全球軍事基地和後勤支持網路的舉措。

布林肯在倫敦告訴記者：「是的，我非常清楚表明，關於中華人民共和國在古巴進行情報或軍事活動，我們會深感關切。」

布林肯19日剛完成訪中行程，華爾街日報20日即披露上述訊息。在此之前，華爾街日報於8日曾報導，中國與古巴已達成秘密協議，將在古巴設立竊聽站，並同意為此支付古巴數十億美元。

布林肯說：「我們會非常、非常密切關注此事，我們對此態度非常明確。我們將會保護自己的國家，我們會保護自己的利益。」

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