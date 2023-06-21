參與中國「獵狐行動」 首案3人判有罪

獵狐行動案被告朱勇。(路透)

聯邦法院針對中國「獵狐行動 」的首宗調查而組成的陪審團20日裁定，55歲的紐約市 前警察 麥克馬洪(Michael McMahon)、66歲的華裔朱勇，以及27歲的鄭聰穎(Zheng Congying，音譯)都犯有陰謀實施跨州跟蹤罪和跨州跟蹤罪；擔任私家偵探的麥克馬洪和朱勇還被判定充當未註冊的中國代理人。

根據法庭文件，麥克馬洪和朱勇在知情的情況下參與中國「獵狐行動」，他們按照中國政府官員的指令，監視前中國官員徐進及其妻妹一家，並以騷擾、跟蹤和脅迫等方式，逼迫徐進返回中國。本案另一被告鄭聰穎參與了對同一受害者的跨州跟蹤，並在受害者家前門留下了一張威脅字條。

這一裁定為長達三周的庭審畫上句號，本案也是聯邦法院審理的首宗涉及「獵狐行動」的案件。庭審在紐約東區聯邦地區法院進行，主審法官陳家美(Pamela Chen)將為三人量刑，麥克馬洪、朱勇和鄭聰穎將面對最高刑期分別為20年、25年和10年。本案另有三名被告已認罪，其中兩人還轉為汙點證人並出庭。

麥克馬洪、朱勇、鄭聰穎的律師都聲稱被告不知道是為中國政府工作，但從裁定結果看，陪審團只相信了被告鄭聰穎的話。陪審團16日開始審議本案，17日仍無法達成一致意見；在過了一個長周末後，於20日做出了裁定。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)說，此案尤其令人不安的是，前紐約市警察麥克馬洪為了錢，代表外國勢力，參與了對美國居民的監視、騷擾和跟蹤。他說，美國政府將堅定地揭露並破壞中國政府違法實施跨國鎮壓的行動。