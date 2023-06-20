6月19日「六月節」 為何是聯邦國定假？

華府民眾19日歡慶國定假日「六月節」。(美聯社)

6月19日政府機關、許多公司行號因「六月節」(Juneteenth)放假一天；這是紀念解放黑奴的聯邦法定節日，在警察暴力執法致死的佛洛伊德(George Floyd)事件過後，為黑人 伸張正義的風潮四起，聯邦政府2021年正式訂為國定假日。

六月節又稱「解放日」、黑人獨立日(Black Independence Day)或禧年日(Jubilee Day)，可追溯到1865年6月19日，當天聯邦軍(北軍)抵達德州 ，告訴最後一批黑奴南北戰爭和奴隸制度已經結束的訊息。

到了2021年，國會兩黨通過將6月19日訂為聯邦節日，拜登總統6月17日簽署為正式法律並立即生效，成為1983年以來國會制訂的第一個聯邦假日；兩黨國會領導人都認為，制訂這個節日標誌種族和解。

六月節與國殤日(Memorial Day)、退伍軍人節(Veterans Day)、馬丁路德·金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day)並列為紀念意義深遠的聯邦法定節日。

華府民眾19日歡慶國定假日「六月節」。(美聯社)

全美各地先前便每年以遊行 、公開宣讀「解放黑奴宣言」(Emancipation Proclamation)等方式慶祝黑奴解放，弗洛伊德之死事件後，這個重要日子格外引起關注，在種族平等呼聲中，耐吉(Nike)、推特(Twitter)和音樂串流服務公司Spotify Technology 等業者開始慶祝這個節日。

南北戰爭(Civil War)結束後，林肯總統(Abraham Lincoln)1863年簽署解放宣言(Emancipation Proclamation)，李將軍(Gen. Robert E. Lee)1965年4月在維吉尼亞州投降，內戰結束 。

德州1980年率先宣布六月節為該州法定假日，目前全美有28州及哥倫比亞特區慶祝六月節。

疫情解封後，今年各地舉辦六月節慶祝活動，包括亞特蘭大遊行及音樂節、華盛頓特區一系列講座及故事分享與展覽等。