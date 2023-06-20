30歲密西根男子推落2華裔女大生 鄰居：他一家都詭異

嫌犯為30歲美國籍觀光客波林。(取自臉書)

剛從香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)畢業的兩名華裔女學生結伴赴歐洲旅行，卻在德國 遭陌生人攻擊並被拋下山谷導致一死一傷，證實為兇嫌的30歲美國籍觀光 客波林(Troy Phillip Bohling)已被控謀殺、殺人未遂、性攻擊等罪。

波林遭控在14日巴伐利亞觀光勝地新天鵝堡(Neuschwanstein Castle)附近，將22歲的張凱西(Kelsey Chang，姓名均暫譯)、21歲的劉伊娃(Eva Liu)推下165呎深谷，劉伊娃因此死亡，張凱西墜落過程因獲得樹木緩衝保住一命。

波林來自密西根州 林肯公園市(Lincoln Park)，持觀光簽證在德國旅遊，住在奧柏斯道夫(Oberstdorf)供膳宿舍。波林是在案發現場被德國警方逮捕，現場目擊影片顯示他被戴上手銬。

巴伐利亞警方發言人史塔畢克(Holger Stabik)表示，專案小組成立的網站收集到民眾提供的20多張照片及影片。德國檢方表示，兩名受害女性與波林素不相識。

鄰居：波林沉默寡言、不友善

根據媒體報導，波林與34歲哥哥一起住在距離底特律約20分鐘車程的林肯公園市一棟小房子，每月房租1400元。鄰居形容波林「沉默寡言」，態度不太友善，兄弟兩人經常頗長一段時間都不在家。鄰居表示，波林兄弟據稱在採油廠上班。

嫌犯為30歲美國籍觀光客波林。(取自臉書)

未透露姓名的鄰居對「每日郵報」(DailyMail)表示，兄弟絕大多數時間都待在家裡，偶爾則在院子裡用鏈子遛貓，「他們家人頗為詭異」。鄰居表示，波林平常出入時如果遇到左鄰右舍，都避免跟人有眼神接觸。

鄰居也說，得知波林犯罪非常震驚，很害怕他可能在美國也犯下相同罪行，只是還沒曝光。

艾倫公園高中(Allen Park High School)昔日同窗形容，波林非常害羞，不引人注意。