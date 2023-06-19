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中部平原嚴重乾旱 小麥收成60年最慘

編譯陳韻涵／綜合18日電
肯塔基州的麥田前年6月收穫期，拖拉機在收割後運送捆麥草。（路透）
肯塔基州的麥田前年6月收穫期，拖拉機在收割後運送捆麥草。（路透）

中部平原經歷60年來的罕見乾旱，堪薩斯小麥協會會長米勒夏斯基(Gary Millershaski)表示，若是平常6月中旬，他早已準備收成小麥，但他現在看著在龜裂土壤上，少數的殘枝弱芽，形容這是「我種小麥以來，收成最差的一年」。

華爾街日報報導，這是全美小麥農過去60多年來最慘的情況。

米勒夏斯基說：「你可以看得出來，這些小麥很努力，但仍幾乎一片荒蕪。」

全美約三分之一冬麥可能全數報銷，因為今年的收成沒有經濟價值。

這是1917年以來最慘的情況，超越1930年代的「黑色風暴事件」(Dust Bowl)。1930年到1936年，沙塵暴連續肆虐北美大平原，乾旱和加上數十年來的農業擴張破壞土壤與貯水的草原，重創生態與農業。 

國內所需的冬麥庫存還夠，但全球市場動盪讓美國磨坊必須進口小麥製作麵粉，直接衝擊美國麥農。

米勒夏斯基和兩個成年兒子在堪州西南部有4000英畝田，他們捨棄其中90%農作。59歲的米勒夏斯基說：「這是我種小麥以來，收成最差的一年。」

放眼奧克拉荷馬州德州的小麥田，報銷率會可能比堪州更高。堪州曾是全美冬麥產量最高的地區，美國名列全球小麥前五大出口國之一。

近期降雨讓部分枯萎的麥田重獲新生，尤其是堪州西北部地區，並為高粱、玉米及其他耕作帶來一線希望。

但對許多地區而言，5、6月甘霖已來不及；堪州州立大學農業經濟學教授歐布萊恩(Dan O'Brien)表示，「損失難以挽救。」

農業部表示，堪州超過50%硬紅冬麥狀況不佳或非常糟糕，估計該州平均每一英畝麥田的產量平均為29蒲式耳(bushel，約35公升)，遠低於2021年的52蒲式耳。

美國乾旱追蹤(U.S. Drought Monitor)數據顯示，堪州6月初有93%冬麥耕地乾旱，只差在乾旱程度不同，該州附近一半地區極端或異常乾旱。

連年大旱，去年播下的小麥還能吸收土層中的水分，但今年的作物已無水可用。

堪薩斯州立大學研究小麥的學者在田地裡檢查小麥狀況。（路透）
堪薩斯州立大學研究小麥的學者在田地裡檢查小麥狀況。（路透）

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