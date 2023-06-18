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小兒科學會警告：嬰兒加重睡袍、包巾 可能有致命風險

編譯徐薏茹／綜合17日電
小兒科醫學會提醒，市面上一些加重式防踢睡袍，可能對嬰兒帶來致命風險。(取自Amazon網站)
小兒科醫學會提醒，市面上一些加重式防踢睡袍，可能對嬰兒帶來致命風險。(取自Amazon網站)

美國小兒科學會(AAP) 警告，設計用於幫助嬰兒睡眠的重力包巾(weighted swaddles)、防踢睡袍(sleep sacks)具危險性，其所加重量在嬰兒睡眠時會帶來令人擔憂的潛在致命風險，小兒科學會呼籲進一步審查相關產品的潛在危險。

AAP於15日致函消費者產品安全委員會(CPSC)和美國材料試驗學會(ASTM International)，指出重力包巾、防踢睡袍假設上可能增加嬰兒猝死症候群(SIDS)的風險，因為這些用品可能使嬰兒更難在缺氧等危險情況下作出反應、自行醒來。

AAP的SIDS特別小組成員古斯坦(Michael Goodstein)醫師指出，嬰兒的胸腔更具彈性及柔韌性，因此增加重量可能壓迫嬰兒的胸腔，影響他們呼吸。

CPSC尚未針對與重力包巾、防踢睡袍有關的嬰兒死亡事件提出任何警告；一個機構數據庫記錄2021年3月一名嬰兒在穿著防踢睡袍期間死亡，但尚未釐清其死亡是否與睡袍有關，該女嬰也被放置在嬰兒躺枕，而躺枕也有造成窒息的風險。

知名製造商Dreamland Baby、Nested Bean堅持其產品是安全的。

Dreamland Baby創辦人暨執行長塔菈·威廉斯(Tara Williams)稱AAP的安全疑慮是「猜測性的」，她表示沒有證據表明增加重量的睡眠產品對任何死亡或受傷報告負責。

目前尚未有針對嬰兒睡袍的聯邦安全法規或監管規定。

威廉斯正在負責一項行動，旨在透過ASTM International建立嬰兒睡袍的自願性安全標準，參與團體包括產業代表、消費者權益人士、醫療專家、CPSC的委員，加重與無加重產品均接受審查。

AAP則反對針對加重嬰兒睡眠產品建立自願性安全標準。

CPSC主席表示明白AAP的擔憂，CPSC正在密切關注這類產品，他呼籲家長在購買任何聲稱能提升嬰兒健康或幫助睡眠的產品之前，應仔細挑選並向兒科醫師諮詢。

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