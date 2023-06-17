我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

油價今夏看跌 每加侖估3.4至3.8元 旅遊成本有望降低

編譯周芳苑／綜合16日電
全國平均汽油價格回落，夏季開車出遊的車主負擔減輕不少。(Getty Images)
全國平均汽油價格回落，夏季開車出遊的車主負擔減輕不少。(Getty Images)

美國汽車協會(AAA)數據顯示，全美普通汽車平均價格16日降至每加侖3.58元，遠低於一年前因俄烏戰爭造成能源市場混亂、全球通貨膨脹時的歷史高點5元；GasBuddy汽油分析負責人哈安(Patrick De Haan)預估，今夏油價將在每加侖3.4至3.8元間徘徊。

受到經濟衰退隱憂、中國經濟再次停滯、俄羅斯原油源源不絕流入市場所影響，全球原油價格從去年夏天每桶120 餘元降至約75元。

石油需求疲軟以及消費者自疫情以來對加油望之卻步都抑制汽油價格。但根據美國能源資訊署(U.S. Energy Information Administration)，油價與前幾年相較仍偏高，5月平均油價3.66元，創九年當月新高。

美國人仍樂見近來油價跌勢，家庭預算略可鬆一口氣。

柴油價格一年來也約下跌1.88元、跌至每加侖3.9元，電費也將因天然氣價格一年來驟跌77%而應聲下跌，根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)，5月為止的12個月能源指數下跌11.7%。

儘管沙烏地阿拉伯稍早宣稱將依石油輸出國組織(OPEC)協議每天減產石油100萬桶，分析師認為短期內不會因此推升油價，高盛證券(Goldman Sachs Group)本周將年終布蘭特原油價格下調至每桶86元。

低油價驅使人們外出駕車，6月9日當周全美購油量約920萬桶，較去年同期增加10萬桶。整體用油量仍低於疫情前，分析師認為，聯準會升息、消費者節儉、居家遠距工作蔚為風潮導致外出需求減少都是重要因素。

艾克森美孚(Exxon Mobil)、瓦萊羅能源(Valero Energy)、馬拉松石油(Marathon Petroleum)、希戈石油(Citgo Petroleum)紛紛提高煉油廠產能準備迎接夏季旅遊旺季需求。

煉油廠滿載令分析師格外關注6月1日到11月30日颶風季動向，萬一風災導致工廠停工恐造成供應減少，油價可能再反轉上漲。

油價 石油 分析師

上一則

布林肯將訪中 共和黨人威脅：不強硬起來 就發傳票

下一則

龍捲風襲德州 5死逾53萬戶斷電 毀屋數百間、油罐車被甩向田野

延伸閱讀

供應增+需求緩 高盛大砍油價預期

供應增+需求緩 高盛大砍油價預期
波動大 洛縣油價創半年新高

波動大 洛縣油價創半年新高
主導OPEC+減產 沙國恐吃力不討好

主導OPEC+減產 沙國恐吃力不討好
沙國減產利多不敵經濟疑慮 油價今回吐漲幅

沙國減產利多不敵經濟疑慮 油價今回吐漲幅

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社