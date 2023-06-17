油價今夏看跌 每加侖估3.4至3.8元 旅遊成本有望降低

全國平均汽油價格回落，夏季開車出遊的車主負擔減輕不少。(Getty Images)

美國汽車協會(AAA)數據顯示，全美普通汽車平均價格16日降至每加侖3.58元，遠低於一年前因俄烏戰爭造成能源市場混亂、全球通貨膨脹時的歷史高點5元；GasBuddy汽油分析負責人哈安(Patrick De Haan)預估，今夏油價 將在每加侖3.4至3.8元間徘徊。

受到經濟衰退隱憂、中國經濟再次停滯、俄羅斯原油源源不絕流入市場所影響，全球原油價格從去年夏天每桶120 餘元降至約75元。

石油 需求疲軟以及消費者自疫情以來對加油望之卻步都抑制汽油價格。但根據美國能源資訊署(U.S. Energy Information Administration)，油價與前幾年相較仍偏高，5月平均油價3.66元，創九年當月新高。

美國人仍樂見近來油價跌勢，家庭預算略可鬆一口氣。

柴油價格一年來也約下跌1.88元、跌至每加侖3.9元，電費也將因天然氣價格一年來驟跌77%而應聲下跌，根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)，5月為止的12個月能源指數下跌11.7%。

儘管沙烏地阿拉伯稍早宣稱將依石油輸出國組織(OPEC)協議每天減產石油100萬桶，分析師 認為短期內不會因此推升油價，高盛證券(Goldman Sachs Group)本周將年終布蘭特原油價格下調至每桶86元。

低油價驅使人們外出駕車，6月9日當周全美購油量約920萬桶，較去年同期增加10萬桶。整體用油量仍低於疫情前，分析師認為，聯準會升息、消費者節儉、居家遠距工作蔚為風潮導致外出需求減少都是重要因素。

艾克森美孚(Exxon Mobil)、瓦萊羅能源(Valero Energy)、馬拉松石油(Marathon Petroleum)、希戈石油(Citgo Petroleum)紛紛提高煉油廠產能準備迎接夏季旅遊旺季需求。

煉油廠滿載令分析師格外關注6月1日到11月30日颶風季動向，萬一風災導致工廠停工恐造成供應減少，油價可能再反轉上漲。