油價今夏看跌 每加侖估3.4至3.8元 旅遊成本有望降低
美國汽車協會(AAA)數據顯示，全美普通汽車平均價格16日降至每加侖3.58元，遠低於一年前因俄烏戰爭造成能源市場混亂、全球通貨膨脹時的歷史高點5元；GasBuddy汽油分析負責人哈安(Patrick De Haan)預估，今夏油價將在每加侖3.4至3.8元間徘徊。
受到經濟衰退隱憂、中國經濟再次停滯、俄羅斯原油源源不絕流入市場所影響，全球原油價格從去年夏天每桶120 餘元降至約75元。
石油需求疲軟以及消費者自疫情以來對加油望之卻步都抑制汽油價格。但根據美國能源資訊署(U.S. Energy Information Administration)，油價與前幾年相較仍偏高，5月平均油價3.66元，創九年當月新高。
美國人仍樂見近來油價跌勢，家庭預算略可鬆一口氣。
柴油價格一年來也約下跌1.88元、跌至每加侖3.9元，電費也將因天然氣價格一年來驟跌77%而應聲下跌，根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)，5月為止的12個月能源指數下跌11.7%。
儘管沙烏地阿拉伯稍早宣稱將依石油輸出國組織(OPEC)協議每天減產石油100萬桶，分析師認為短期內不會因此推升油價，高盛證券(Goldman Sachs Group)本周將年終布蘭特原油價格下調至每桶86元。
低油價驅使人們外出駕車，6月9日當周全美購油量約920萬桶，較去年同期增加10萬桶。整體用油量仍低於疫情前，分析師認為，聯準會升息、消費者節儉、居家遠距工作蔚為風潮導致外出需求減少都是重要因素。
艾克森美孚(Exxon Mobil)、瓦萊羅能源(Valero Energy)、馬拉松石油(Marathon Petroleum)、希戈石油(Citgo Petroleum)紛紛提高煉油廠產能準備迎接夏季旅遊旺季需求。
煉油廠滿載令分析師格外關注6月1日到11月30日颶風季動向，萬一風災導致工廠停工恐造成供應減少，油價可能再反轉上漲。
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