我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

新澤西租屋太貴 南卡女暑期實習搭飛機往返 凌晨3點早起趕上班

編譯廖振堯／綜合15日電
南卡學生暑期在新澤西州實習，她選擇每周一天搭機往返通勤，比在當地租屋省錢。（翻攝抖音@sophiacelentano48）
南卡學生暑期在新澤西州實習，她選擇每周一天搭機往返通勤，比在當地租屋省錢。（翻攝抖音@sophiacelentano48）

夏季到來，大學實習生通常會前往便宜的地區，在實習的過程節省花費，過上充實的暑假。然而房租無論如何都是筆不小的開銷，就讀維吉尼亞大學的塞倫塔諾 (Sophia Celentano)便決定每周搭機往返新澤西州，比在當地租屋還便宜。

有線電視新聞網(CNN)報導，塞倫塔諾暑期住在南卡羅來納州的家中，每周三凌晨3點起床趕飛機，從查爾斯頓(Charleston)飛往新州紐瓦克市(Newark)。

塞倫塔諾在她的領英(LinkedIn)解釋，與其花費每月3400元以上(曼哈頓租屋的新平均)的房租，她每周需要進公司的那天會訂100元的來回機票。她說這是非常不傳統的做法，但是是有效的，因為可以節省花費，也能保有與家人同住的彈性。「這樣通勤，為我的生活方式提供更多自由，我也誠心期待每周的冒險。」

另一個因素可能是她實習的辦公室醫療保健廣告公司Oglivy Health位於新澤西州的帕西帕尼鎮(Parsippany)郊區，她說她不想這樣的生活，因為對一個年輕的實習生來說可能有點乏味。該公司通常要求實習生每周至少要進新州辦公室待一天。

塞倫塔諾省錢的方式是乘坐廉航精神航空(Spirit Airlines)，每周機票錢約100元，再加上往返機場的優步(Uber)約100元、飯錢約25元。在為期10周的實習期間，她總共花費了2250元的通勤費用。

根據房地產公司Douglas Elliman&Miller Samuel的一份報告，曼哈頓公寓4月的月租中位數達到創紀錄的4241元。除了曼哈頓的房租創下新高，布魯克林、皇后區和新澤西州澤西城的房租也接近歷史新高。

塞倫塔諾表示，每周搭機通勤比起在新澤西或紐約生活和工作，今年夏季至少可以節省2000元。「大家認為這樣通勤，我可能身心俱疲，因為要早起、一天坐兩趟飛機，但老實說這對我而言並不難。」

新澤西州 曼哈頓 新州

上一則

托兒費30年漲220% 華府1年2.4萬元最高 不少父母被迫離職

下一則

德國新天鵝堡2名女遊客反抗性騷 遭美籍男拋遭深谷 1死1傷

延伸閱讀

別讓孩子在飛機上「被討厭」 教導遵守4規矩

別讓孩子在飛機上「被討厭」 教導遵守4規矩
飛機上有萌寵 「獨眼橘貓」直奔廚房前轉圈趴下 吸引百萬次觀看

飛機上有萌寵 「獨眼橘貓」直奔廚房前轉圈趴下 吸引百萬次觀看
曼哈頓全美首創堵車費…高達40元 新州全力抵制

曼哈頓全美首創堵車費…高達40元 新州全力抵制
2天內 LAX起降航班2度緊急狀況

2天內 LAX起降航班2度緊急狀況

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居