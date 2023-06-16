新澤西租屋太貴 南卡女暑期實習搭飛機往返 凌晨3點早起趕上班

南卡學生暑期在新澤西州實習，她選擇每周一天搭機往返通勤，比在當地租屋省錢。（翻攝抖音@sophiacelentano48）

夏季到來，大學實習生通常會前往便宜的地區，在實習的過程節省花費，過上充實的暑假。然而房租無論如何都是筆不小的開銷，就讀維吉尼亞大學的塞倫塔諾 (Sophia Celentano)便決定每周搭機往返新澤西州 ，比在當地租屋還便宜。

有線電視新聞網(CNN)報導，塞倫塔諾暑期住在南卡羅來納州的家中，每周三凌晨3點起床趕飛機，從查爾斯頓(Charleston)飛往新州 紐瓦克市(Newark)。

塞倫塔諾在她的領英(LinkedIn)解釋，與其花費每月3400元以上(曼哈頓 租屋的新平均)的房租，她每周需要進公司的那天會訂100元的來回機票。她說這是非常不傳統的做法，但是是有效的，因為可以節省花費，也能保有與家人同住的彈性。「這樣通勤，為我的生活方式提供更多自由，我也誠心期待每周的冒險。」

另一個因素可能是她實習的辦公室醫療保健廣告公司Oglivy Health位於新澤西州的帕西帕尼鎮(Parsippany)郊區，她說她不想這樣的生活，因為對一個年輕的實習生來說可能有點乏味。該公司通常要求實習生每周至少要進新州辦公室待一天。

塞倫塔諾省錢的方式是乘坐廉航精神航空(Spirit Airlines)，每周機票錢約100元，再加上往返機場的優步(Uber)約100元、飯錢約25元。在為期10周的實習期間，她總共花費了2250元的通勤費用。

根據房地產公司Douglas Elliman&Miller Samuel的一份報告，曼哈頓公寓4月的月租中位數達到創紀錄的4241元。除了曼哈頓的房租創下新高，布魯克林、皇后區和新澤西州澤西城的房租也接近歷史新高。

塞倫塔諾表示，每周搭機通勤比起在新澤西或紐約生活和工作，今年夏季至少可以節省2000元。「大家認為這樣通勤，我可能身心俱疲，因為要早起、一天坐兩趟飛機，但老實說這對我而言並不難。」