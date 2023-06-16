哈佛醫學院 驚爆太平間經理盜賣遺體器官 還讓買家上門挑選

哈佛醫學院太平間經理被控竊取獲捐助的人體器官，在外販售。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

賓州 聯邦檢察官14日表示，哈佛醫學 院太平間經理等五人涉嫌竊盜與販售捐給校方的大體器官而遭起訴。

來自新罕布夏州 的55歲洛奇(Cedric Lodge)涉嫌於2018年至2023年初偷走捐給校方供教學研究用之「大體老師」解剖後的部分器官。

當局說，這些大體在校方不知情或未許可的情況下被取走，哈佛醫學院已配合調查。

洛奇拿走的大體部分包括頭顱、大腦、皮膚和骨頭，他會帶回家交給63歲的妻子丹妮斯‧洛奇(Denise Lodge)，另有部分則郵寄給買家。

洛奇甚至讓買家進入太平間挑選想購買的部分，這些大體是民眾捐給哈佛醫學院作為教學與研究用途，當「大體老師」功成身退，通常會火化並將骨灰交還給家屬或埋進墳墓。

校方官網以「可惡的背叛」(An abhorrent betrayal)為標題的公告寫道，哈佛醫學院院長戴利(George Daley)與霍德特(Edward Hundert)形容此事必須接受「道德譴責」(morally reprehensible)，並稱洛奇上月6日被開除。

公告寫道，「我們驚駭地得知，令人不安的事在校園發生，學校是致力服務與治療他人的地方，這起事件背叛哈佛醫學院，更重要的是，背叛了每一位選擇無私地把遺體捐給哈佛醫學院，促進醫學教育和研究解剖計畫的人。

此案被起訴的對象包括洛奇、丹妮斯，以及另外三人，分別是44歲的卡崔娜‧麥克林(Katrina Maclean)、46歲的泰勒(Joshua Taylor)，以及52歲的藍皮(Mathew Lampi)，他們被控共謀跨州運輸贓物。

檢察官表示，被告只是全美從學校和阿肯色州太平間偷竊轉售遺體網路的一小部分。

洛奇透過社群網站和電話聯繫，轉售大體的部分器官給麥克林、泰勒及其他人。

當局表示，泰勒有時候會協助將贓物運回賓州，而洛奇也會把部分贓物寄給泰勒和其他人，麥克林與泰勒轉賣贓物營利。

洛奇夫婦14日在新罕布夏州的康柯德(Concord)聯邦法院過堂，訊後交保飭回，兩人離開法庭時都未發表聲明。