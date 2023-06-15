連升息15個月終暫停 貸款者鬆口氣 卡債族短期不會減壓

有信用卡卡債要還的消費者，短期內不會因為暫停升息而減輕壓力。(美聯社)

連續升息 長達15個月以來，聯邦準備理事會(Fed)本月終於暫停。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導分析，過去這段時間為房貸、信用卡 及其他貸款利率 全面走高所苦的消費者，終於有機會鬆一口氣。

聯準會暫停升息後，房貸利率可能將維持穩定。環聯資訊(TransUnion)美國研究及諮詢部總監拉尼瑞(Michele Raneri)說，購屋民眾以目前6.8%利率申請30年的30萬房屋貸款，每月要繳1956元房貸，相較之下，2022年1月房貸利率只有3.2%，每月繳交房貸為1297元。

不過，網路貸款機構LendingTree資深經濟學者錢尼爾(Jacob Channel)說，如果未來幾個月美國經濟趨於冷卻，房貸利率在今年底可能降到接近6%。

LendingTree信用卡分析師薛爾茲(Matt Schulz)指出，有信用卡卡債要還的消費者，短期內則不會因為暫停升息而減輕壓力。他表示，信用卡年利率(annual percentage rate，APR)可能在聯準會暫停升息後繼續調高，因為某些銀行仍陸續把前幾波聯準會升息所牽動的收費計算納入。

薛爾茲說，這個月申辦一般新信用卡的消費者，利率可能超過24%，超過今年5月創下LendingTree統計新高紀錄的23.98%。

他表示，目前信用卡利率將近21%，是1994年以來的最高水準。

拉尼瑞表示，消費者平均每人有5800元信用卡餘額待繳，以目前利率計算，每個月要付給信用卡公司290元。

汽車貸款利率通常反映消費者對汽車的需求，聯準會利息決策影響較少。

汽車資訊網站艾德門茲(Edmunds)資深經理杜魯瑞(Ivan Drury)說，購買新車的車貸利率過去幾個月均維持在7%左右，並不會因為聯準會暫停升息而出現變化。