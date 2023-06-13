我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

職權遭削弱？ 紐約市警首位女總局長閃辭

編譯潘勛／綜合12日電
紐約市第一位女性市警總局長西維爾，在位一年半後，12日突向市長亞當斯提出辭呈。(Getty Images)
紐約市第一位女性市警總局長西維爾，在位一年半後，12日突向市長亞當斯提出辭呈。(Getty Images)

紐約市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)12日突然宣布，她即將辭去任職不到18個月職務，此外並沒說明辭職原因；紐約時報報導，西維爾是市長亞當斯(Eric Adams)所任命，雖與其他市長任命官員及高階警官爭奪職位，但任內贏得許多中、低階員警支持。

西維爾2022年走馬上任，是第一位紐約市警局女性局長，率領全國最大警力；亞當斯市長之前擔任紐約市警官22年，競選時承諾要任命一名女性來帶領市警局，授權她重整警方執法；在此之前，紐約市發生多起激烈抗議警方野蠻粗暴，另有種族歧視

亞當斯市長12日發表聲明，表示西維爾任職孜孜不懈，「紐約市民深表感謝」，但西維爾以電子郵件向市警局辭職時，並無隻言片語提到市長。

紐約市第一位女性市警總局長西維爾(左)，在位一年半後，12日突向市長亞當斯(右)...
紐約市第一位女性市警總局長西維爾(左)，在位一年半後，12日突向市長亞當斯(右)提出辭呈。(Getty Images)

西維爾任內多次記者會幾乎不脫稿演出，很少流露個性，與她前任各警長愛放話差異很大，是個謎一樣的人物。有次受訪，請她談當時在讀什麼書，她回答以「統計學」。負責公共安全的副市長班克斯(Philip Banks III)今年開始主持廣獲注目的每周現場轉播的公開簡報會，他承擔的角色，一般是由市警局長來扮演。

班克斯獲得任命，外界疑竇重重；聯邦2014年對他展開貪腐調查，他由市警局辭職，不知他的信譽、履職能力是否會受損。

幾名前、現任高階警官表示，西維爾局長自任期之初，職權便遭市長及其一些高階幕僚削弱，班克斯及市長高級顧問皮爾森(Timothy Pearson)列居其中。

一名市府官員最近談到西維爾時表示，班克斯好像影武者市警局長，西維爾還必須為他的決策辯護，故感到沮喪、不受看重。

班克斯12日以公務繁忙為由拒絕置評，紐時記者請他談談有人指責他讓西維爾局長坐冷板凳，他突然掛斷電話。

西維爾5月受訪時，被問到班克斯在市警局扮演的角色，她表示敬重他的經驗，但表明市警局由她掌管，「市警局由我作主」。

紐約市 亞當斯 種族歧視

上一則

密件案影響有限？川普想返白宮 得搶回郊區白人婦女票

下一則

美擬7月重返UN教科文組織 防止中國獨大「制定AI規則」

延伸閱讀

迪揚美術館展覽 金山低收入民眾免費看

迪揚美術館展覽 金山低收入民眾免費看
最接近泰勒絲的男人 狂粉搶不到演場會門票「應徵保全」混進場

最接近泰勒絲的男人 狂粉搶不到演場會門票「應徵保全」混進場
商家怨被偷成日常…紐約市警總局長訪法拉盛 探討改善治安

商家怨被偷成日常…紐約市警總局長訪法拉盛 探討改善治安
南太角力再下一城 美、巴紐簽國防合作協議

南太角力再下一城 美、巴紐簽國防合作協議

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
舊金山市區治安持續惡化，許多企業和小商業紛紛遷出，圖為遊民睡在舊金山市區戲院門前。(Getty Images)

「這裡像鬼城」舊金山治安差 居民、企業往外逃

2023-06-07 05:57
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養