職權遭削弱？ 紐約市警首位女總局長閃辭

紐約市第一位女性市警總局長西維爾，在位一年半後，12日突向市長亞當斯提出辭呈。(Getty Images)

紐約市 警總局局長西維爾(Keechant Sewell)12日突然宣布，她即將辭去任職不到18個月職務，此外並沒說明辭職原因；紐約時報報導，西維爾是市長亞當斯 (Eric Adams)所任命，雖與其他市長任命官員及高階警官爭奪職位，但任內贏得許多中、低階員警支持。

西維爾2022年走馬上任，是第一位紐約市警局女性局長，率領全國最大警力；亞當斯市長之前擔任紐約市警官22年，競選時承諾要任命一名女性來帶領市警局，授權她重整警方執法；在此之前，紐約市發生多起激烈抗議警方野蠻粗暴，另有種族歧視 。

亞當斯市長12日發表聲明，表示西維爾任職孜孜不懈，「紐約市民深表感謝」，但西維爾以電子郵件向市警局辭職時，並無隻言片語提到市長。

紐約市第一位女性市警總局長西維爾(左)，在位一年半後，12日突向市長亞當斯(右)提出辭呈。(Getty Images)

西維爾任內多次記者會幾乎不脫稿演出，很少流露個性，與她前任各警長愛放話差異很大，是個謎一樣的人物。有次受訪，請她談當時在讀什麼書，她回答以「統計學」。負責公共安全的副市長班克斯(Philip Banks III)今年開始主持廣獲注目的每周現場轉播的公開簡報會，他承擔的角色，一般是由市警局長來扮演。

班克斯獲得任命，外界疑竇重重；聯邦2014年對他展開貪腐調查，他由市警局辭職，不知他的信譽、履職能力是否會受損。

幾名前、現任高階警官表示，西維爾局長自任期之初，職權便遭市長及其一些高階幕僚削弱，班克斯及市長高級顧問皮爾森(Timothy Pearson)列居其中。

一名市府官員最近談到西維爾時表示，班克斯好像影武者市警局長，西維爾還必須為他的決策辯護，故感到沮喪、不受看重。

班克斯12日以公務繁忙為由拒絕置評，紐時記者請他談談有人指責他讓西維爾局長坐冷板凳，他突然掛斷電話。

西維爾5月受訪時，被問到班克斯在市警局扮演的角色，她表示敬重他的經驗，但表明市警局由她掌管，「市警局由我作主」。