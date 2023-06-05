AI晶片需求火 輝達H100零售定價漲到4萬元

AI用到的晶片，輝達大幅領先對手。圖為輝達的HGX H100高功能晶片。(美聯社)

AI 熱潮持續，輝達 (Nvidia)先前預測營收將大幅增長，股價水漲船高，市值一度超過1兆元，上周股價更飆漲逾27%。AI晶片 也成為科技廠最熱門話題，未來以此搭建ChatGPT等AI系統的進步可能一日千里，不僅速度更快、成本也更低。

美聯社報導，一些專家認為AI晶片可能重塑科技領域，將是AI革命的核心。但究竟什麼是AI晶片？安全與新興技術中心(CSET)研究分析師多曼(Hannah Dohmen)表示，目前還沒有完全一致的定義。但總體來說，只要是專門處理AI工作負載的硬體都可算在內。

而輝達打開了專屬晶片的第一步。1993年創立後，輝達開發的圖形處理器(GPU)可同時執行多個複雜圖形計算，顯著加快電玩開發速度。這種同時使用多種資源計算問題、許多指令同時進行的平行運算模式，便是AI開發關鍵。

兩名多倫多大學研究生更證明這點，在2012年著名AI競賽ImageNet上使用基於GPU的神經網路識別圖像，錯誤率遠低於競爭對手，贏得了該次大賽。

AI晶片最大的應用之一便是雲端計算，小企業、其他組織靠著科技巨頭如亞馬遜、微軟提供的服務，即使無力建構自己的AI系統也能使用龐大AI算力。

時至今日，輝達已成為構建AI系統最重要的晶片供應商，且技術力遠領先對手，如最新產品H100核心GPU具800億個電晶體，比蘋果最新用於MacBook Pro筆電的M2 Max處理器的670億個電晶體更多，且H100還能串接最高256個，大幅提升運算負載。H100自然也要價不斐，零售商定價從3萬6000元一路漲到4萬元左右。

輝達亦需要大量投資新廠，代工夥伴方面台積電、三星電子已摩拳擦掌準備接單；分析師表示，輝達將不可避免地面臨更激烈的競爭，如長久以來在GPU市場上打對台的超微(AMD)便是強力對手之一，該公司近期已採取措施加強AI晶片陣容。