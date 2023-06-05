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ChatGPT取代工作 文案寫手轉行修空調、幫人遛狗

編譯廖振堯／綜合4日電
有些人憂心ChatGPT會破壞就業市場。(路透)
有些人憂心ChatGPT會破壞就業市場。(路透)

人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT去年11月問世後引起轟動，有經濟學者預測它可以取代數億個工作，恐將帶來災難性的勞動力重組。而撰寫營銷文案及社群媒體寫手已經首當其衝，成為第一批被聊天機器人取代的受害者。

華盛頓郵報報導，賓州大學華頓商學院副教授莫力克(Ethan Mollick)表示，先前的「自動化威脅」都是自動化艱鉅、骯髒、重複性高的工作，但這次威脅卻針對高收入、需創造力的工作。文案撰寫、文件翻譯聽打、律師助理等工作的風險最大；高級法律分析、創意寫作、藝術可能沒那麼容易被取代。

高盛3月預測全球18%工作可以AI自動化，與藍領工人相比，律師等白領工作面臨的風險更大；白宮也警告此情況，去年12月報告稱「AI可能勝任非例行事項，使大量勞動力面臨潛在威脅」。

25歲的利普金(Olivia Lipkin)去年是她任職的新創公司內唯一的撰稿人，一開始對ChatGPT不以為意。但接下來的幾個月她的工作減少了，經理們也開始在工作群組上稱她為「Olivia/ChatGPT」。利普金今年4月被解僱，原因似乎很清楚，因為ChatGPT更便宜。

利普金現在的工作是幫人遛狗，「我完全從辦公室世界中解脫，人們正在尋找最便宜的方案，但那不是人類，是機器人。」

另位有10年撰文經驗的費恩(Eric Fein)也體驗相似經歷，以往他手上的10個行銷文案合約占他年收入一半。但費恩3月起陸續收到客戶通知不再需要他的服務，改用ChatGPT產出文案，他的業務幾乎一夜歸零。費恩現在決定報名暖通空調(HVAC)技師培訓，明年再接受水管工培訓，這些工作「更有保障」。

不過專家指出，即使是高級AI也無法媲美人類的寫作技巧：它的表達方式和風格不夠個性化，且經常出錯，內容可能荒謬或有偏見。加州大學副教授羅伯茲(Sarah Roberts)表示，聊天機器人產生的錯誤可能代價高昂，而且它們只是使用出現頻率最高的詞來撰文，因此只會產出平庸的文本。但對許多公司來說，成本降低是值得犧牲一些品質的。

ChatGPT AI 社群媒體

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