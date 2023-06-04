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六四34周年 港人低調 港警戒備 美：續在中國推動人權自由

編譯俞仲慈／綜合3日電
「六四事件」前夕，香港警方3日證實已有四人因涉嫌擾亂公共秩序或進行煽動行為遭到逮捕，另有四人因涉嫌擾亂治安也被港警帶走。(美聯社)
「六四事件」前夕，香港警方3日證實已有四人因涉嫌擾亂公共秩序或進行煽動行為遭到逮捕，另有四人因涉嫌擾亂治安也被港警帶走。(美聯社)

8人被捕 香港主流媒體消聲

4日是「六四天安門事件」34周年。香港警方3日證實已有四人因涉嫌擾亂公共秩序或進行煽動行為遭到逮捕，另有四人因涉嫌擾亂治安也被港警帶走；根據報導，截至3日晚間，港府尚未接獲任何組織申辦六四紀念活動；儘管外電報導港警拘捕至少八名港人，但香港主流媒體均未報導。

美國國務院在天安門事件34周年來臨之際，於3日發表聲明，強調不會忘記事件罹難者的英勇，將繼續推動中國以及世界各地的人權與自由。

維權人士絕食 被警帶走

 

香港今年關於天安門事件的紀念活動轉趨保守，許多港人改以不公開方式進行，但維權人士關振邦和劉嘉儀夫婦3日稍早連袂出現在往年燭光晚會原址附近，並宣示絕食24小時，劉嘉儀手裡拿著鮮花，向在場媒體記者表示：「我們預計下午6時4分開始絕食。」6時4分象徵天安門6月4日鎮壓日期，同時這對夫婦還拿著文宣說明絕食和哀悼的目的。

然而這種相對溫和的絕食抗議行動，仍驚動港警在數分鐘後趕抵現場，將這對夫婦團團包圍，隨後港警援用法律條文，企圖阻止這對夫婦的抗議行動。

根據報導，港警警告這對夫婦可能因其絕食行動具有煽動意圖而觸犯法律，勒令他們立即中止抗議，否則可能遭到逮捕，雙方僵持數分鐘後，這對夫婦即被警察帶離現場，目前尚不清楚是否已被港警正式逮捕。

香港維權人士關振邦(左)和劉嘉儀(右)夫婦3日連袂出現在往年紀念六四燭光晚會原址...
香港維權人士關振邦(左)和劉嘉儀(右)夫婦3日連袂出現在往年紀念六四燭光晚會原址附近，並宣示絕食24小時。他們隨後被趕到的警員帶走。(美聯社)

此外3日稍晚，港警又逮捕五人，包括香港在地藝術家陳式森在銅鑼灣街道上，反覆高喊：「香港人，不要害怕，別忘記明天是6月4日。」被送進警車前，一名警員還對陳式森大喊：「停止做出煽動行為」；另外知名行為藝術家陳美彤也被警方帶走，有記者目睹陳美彤在遭警察攔下搜查前，在熙來攘往的鬧區徘徊。

沒有燭光晚會 卻有愛國市集

自1989年北京六四事件後，香港曾持續30年在維多利亞公園舉行燭光晚會等悼念六四的活動。但今年維多利亞公園已連續第四年沒有舉辦六四燭光晚會，香港也沒有任何民間團體舉辦相關紀念活動的申請，取而代之的是由親北京的愛國同鄉社團舉辦為期3日的市集活動，販售來自中國的物產，提前慶祝香港「回歸祖國」26周年，但港府仍在公園周邊，部署大批警力高度戒備。

港府出動裝甲車 5000警巡邏

根據報導，維多利亞公園附近，港府部署兩輛裝甲車以及至少八輛警備巴士，同時維園出入口及多個路口均有大批身穿防彈衣的軍警人員巡邏，港警反恐部隊也在市集內巡邏，據了解，4日當天港警動員逾5000名警力，在維多利亞公園、香港政府總部及西環大陸駐港中聯辦等地高姿態巡邏。

美國國務院3日以國務卿布林肯的名義發表聲明說，「明天，我們紀念天安門廣場大屠殺34周年。中華人民共和國政府在1989年6月4日派坦克進入天安門廣場，殘酷鎮壓和平的中國親民主抗議人士以及旁觀者。受害者的英勇不會被忘記，會繼續激勵在世界各地倡導這些原則。美國將繼續在中國與世界各地倡導民眾的人權與根本自由」。

香港 天安門 六四

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