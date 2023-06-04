大學招生 媒體最新民調：種族不應是重要考量

超過6成民眾認為，大學招生時應考慮種族，但也認為這不是考慮錄取的重要因素。圖為哈佛大學學生在最高法院外面支持平權法案。(美聯社)

美聯社最新民調 顯示，多數美國成年人認為，最高法院應允許大學在招生 時將種族因素納入考量，但只有少數人認為種族是招生決定的重要因素。

根據美聯社與NORC公共事務研究中心進行的這份民調，63%的受訪者認為，最高法院應允許大學招生過程中考慮到種族或族裔因素；68%的受訪者認為，種族和族裔不應是招生的重要因素。

在入學招生最重要因素方面，62%受訪者認為，高中成績是最重要的入學因素，47%認為是標準化考試結果，僅13%認為種族是最重要因素，18%受訪者認為較為重要；其中，非裔 和西語裔最可能認為種族是最重要的因素。

民調結果顯示，民眾普遍支持平權措施，認為大學招生可納入種族因素，但非主要因素；這看法也與多數大學在平權措施的實施政策上一致。

最高法院即將在6月針對「學生公平入學」(SFFA)對哈佛大學、北卡羅來納大學實施平權措施的訴訟做出裁決；有鑑於如今保守派大法官穩居多數的情況下，多數大學都預料平權入學措施可能被終結。

許多大學，尤其是菁英學校表示，種族是招生時會權衡的眾多因素之一，影響雖不大，但有時仍會給代表性不足的學生帶來優勢。

但批評人士認為，這種優勢比大學所說的要多得多。普林斯頓大學(Princeton University)社會學者埃斯本夏德(Thomas Espenshade)在2009年的一項分析顯示，在競爭激烈的私立學校，非裔申請者可獲得等於SAT考試加分310分的優勢，貧困學生則獲得130分的加分。

目前尚不清楚有多少所大學採用平權措施，但包括加州、密西根州和佛州在內，目前已有九個州禁止平權措施。