「夢想生」存廢？各界等聯邦法官「掀牌」

夢想生計畫的修改版正由法官審核，圖為夢想生支持者在德州休士頓聯邦法院前面示威。(路透)

俗稱「夢想生 」的「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫經過拜登 政府修改後命運如何，德州南區聯邦法院法官哈南(Andrew Hanen)日前開庭後並未做出立即裁決。包括德州在內的九個共和黨 執政州對聯邦政府聯合提告，要求法院中止「夢想生」計畫。

共和黨執政州律師在庭訊上說，拜登政府修改後的夢想生計畫，與2012年歐巴馬政府發表的備忘錄基本相同，法官應該裁定「夢想生」計畫違法。

2021年7月，哈南裁定，前總統歐巴馬任內推出的「夢想生」計畫不合法，並沒有根據聯邦行政程序法事先公告並接受公眾評論，因此不得接受新案申請。哈南在裁決中也說，共和黨執政州因為「夢想生」計畫而受害，因此有理由提告。哈南裁決出爐後，拜登政府內容提案修改「夢想生」計畫，透過聯邦程序補強法律基礎。

德州檢察長辦公室特別訴訟組副組長華特斯(Ryan Walters)在法庭上說，「夢想生」計畫所有層面「都是非法的」。提告的共和黨執政州也向法院主張，白宮擅自授予移民福利，明顯逾越原本屬於國會的權責。

共和黨執政州提告理由包括，「夢想生」計畫讓移民可以在身分不合法的情況下繼續在美國居住，導致州政府承擔數億元醫療、教育以及其他開銷。

司法部、「夢想生」代表以及新澤西州的委任律師則在庭訊上向法官指出，共和黨執政州對於「夢想生」計畫導致巨額開銷的說詞，沒能提出任何證據，國會也授權國土安全部得以訂定移民查緝政策的法律權限。

「夢想生」代表的委任律師說，最後哈南可能再度推翻「童年抵美暫緩遣返計畫」。