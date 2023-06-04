一個月內2度擴大 無證移民線上申請名額增至1250個

國土安全部增加CBP One程式的線上預約名額，讓無證移民在境外即可申請庇護，以紓解邊界壓力。圖為國土安全部在墨西哥提璜納口岸貼出的CBP One告示。(美聯社)

國土安全部2日擴大CBP One智慧手機 應用程式(app)，為從南部邊境入境尋求庇護的無證移民 增加申請名額，這也是不到一個月來的第二次擴大數額。

這個程式今年1月初推出時每天有740個申請名額，5月11日為配合美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返令的終結而增至1000個，現在再進一步增加後，八個陸路口岸每天有1250個預約。

國土安全部增加CBP One程式的線上預約名額，讓無證移民在境外即可申請庇護，以紓解邊界壓力。圖為無證移民在墨西哥境內利用CBP One預約。(Getty Images)

國安部助理部長努涅斯内托(Blas Nunez-Neto)表示，增加名額是擴大無證移民的合法選擇途徑，又指CBP One 是一個安全有序的選擇，消除了他們的疑慮。

國安部一直強調，透過這套庇護申請作業，可減少人口走私，同時提供安全、有序以及人道的程序，讓無證移民能夠從邊境口岸合法進入美國，而不是企圖以非法手段闖關。

但有維權組織批評，對於沒有智慧手機無法上網的窮困無證移民來說，根本不可能申請。墨西哥 邊境城市提璜納(Tijuana)的移民官員也指出，即使增加名額也完全滿足不了需求。

拜登政府在第42卷終結後，期望將無證移民引向CBP One等合法途徑。這個程式適用於在墨西哥中北部和北部申請，並經過陸路入境的任何國籍人等。

有申請的無證移民表示，這個程式系統初期經常出現故障及錯誤，有一次手機屏幕上給了一個約見日期，但從未收到電郵確認。但他也說，隨著時間的過去，這個程式愈趨改善，經過五個月後，終放成功預約。

然而系統改善並不等於容易預約，25歲瓦斯奎茲(Carlos Vasquez)今年1月帶著懷孕的妻子及4歲的女兒，從宏都拉斯抵達墨西哥中部時，就開始每天試用這個應用程式，但一直申請不到，仍在邊境營地等候。他變得很沮喪，希望美國官員能網開一面。