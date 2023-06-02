「香會」前夕 中星防長簽備忘錄 將設高層軍事熱線

中國防長李尚福（左）1日與新加坡防長黃永宏（右）會晤，雙方簽署備忘錄，將設立兩國軍事熱線。（圖取自星國防部官網）

「香格里拉對話」2日於新加坡 登場，中國國務委員兼國防部 長李尚福5月31日已先抵達新加坡訪問，並於1日與新加坡防長黃永宏會晤，雙方簽署諒解備忘錄，決議設立兩國軍方高層熱線。新加坡國防部表示，這對兩邊加強理解與互信十分重要。

據「香港01」報導，黃永宏在與李尚福會談後，於FB發文表示，很高興李尚福來到新加坡訪問並參與「香格里拉對話」，這是第二次星中兩國防長會談，兩人於會中同意了一些新措施，以加強兩方人員接觸，包括中國解放軍 與新加坡武裝部隊的士兵、安全智囊團。

黃永宏指出，兩人共同見證並簽署關於設立「安全防務熱線」的諒解備忘錄，他表示，這些正在進行或新的舉措，加深了合作與雙邊防務關係。

據新加坡國防部消息，兩人於會談中重申，將在兩國簽署的「國防交流與安全合作協定（ADESC）」基礎上，加強國防合作，雙邊還討論了全球與區域安全問題，以及在東協防長擴大會議（ADMM）架構下，加強東協與大陸防務合作的務實途徑。

新加坡國防部強調，兩國根據諒解備忘錄建立的國防軍事熱線，將便於高層之間的通信，對於兩國加強相互理解與信任非常重要。

新加坡國防部並稱，李尚福的到訪凸顯中星兩國之間長期熱情和友好的雙邊防務關係，兩國防務機構也將持續通過雙邊和多邊演習、高層訪問、專業交流、港口訪問以及相互參加課程和研討會等方式定期互動。

中新網消息指，從香會主辦方公布的日程來看，今年「香會」與會者來自49個國家共計600多名代表，開幕晚宴將於6月2日舉行，3日至4日，大會將進行七場全體會議及六場平行會議。

預估會議期間，有關國家將進行多場雙邊或多邊會晤。