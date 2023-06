一個前副手、一個前盟友 川普爭大選提名添2對手

川普前盟友克利斯蒂將於6日在新罕布夏州上宣布參選。(路透)

前副總統潘斯預定7日在愛阿華州發布影片並發表演講,宣布參加2024年總統大選,爭取共和黨提名 ,挑戰前總統川普 ;另方面,川普前盟友、新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)則將提前一天在新罕布夏州宣布參選,讓共和黨總統提名選戰白熱化。

今日美國報(USA Today)引述消息人士說法報導,潘斯7日將在愛州首府第摩因(Des Moines)公布競選影片並發表演說,宣布爭取黨內總統大選提名。

潘斯是堅定的社會保守派,擔任川普的副總統四年一直力挺川普,但川普於2020年總統大選失利後,潘斯與他漸行漸遠。

2020年大選後,川普曾試圖推翻選舉結果,但潘斯拒絕配合;針對川普支持者於2021年1月6日闖入國會,高呼「吊死潘斯」一事,潘斯曾發聲譴責。

潘斯曾在受訪時指出:「總統(川普)的言語是魯莽的,他的行動是魯莽的。總統那天在集會上(國會山莊暴亂案前)的言論,使我和我的家人及國會大廈的每一個人陷入危險。」

潘斯為競選鋪路數周,經常造訪愛州,並將在本周末出席參議員恩斯特(Joni Ernst)的年度Roast and Ride募款活動。

消息人士透露,選在第摩因宣布參選,凸顯愛州對共和黨未來的重要性。潘斯5月24日在愛州奧吞瓦(Ottumwa)一的場活動中承認,愛州「形塑我國領導階層的重要性」。

潘斯計畫在愛州加強造勢,聚焦與支持者直接互動的「零售政治」(retail politics),讓他可以介紹自己給選民認識並傳達他的信念和價值;消息人士透露,潘斯在愛州99個郡都會有造勢活動。

另據網路新聞Axios報導,60歲的克利斯蒂將於美東時間6日傍晚6時30分,在新罕布夏州聖安塞姆學院(Saint Anselm College)舉辦的里民大會(town hall)上宣布參選。

克利斯蒂曾為川普前盟友,如今指川普為「懦夫」、「(俄羅斯總統)普亭的傀儡」,克利斯蒂的超級政治行動委員會(super PAC)名為「實話實說」(Tell It Like It Is)。