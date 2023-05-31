AI「幻覺」編造答案 研究人員：連簡單問題也會錯

OpenAI的ChatGPT等聊天機器人雖能力驚人，卻有一個致命缺點，就是會編造答案，即所謂的「人工智慧幻覺」。(路透)

「華盛頓郵報」(The Washington Post)報導，ChatGPT不可靠，研究人員指聊天機器人目前仍會有幻覺，連簡單問題也錯得離譜，且研究人員擔憂問題恐無解。

儘管OpenAI 的ChatGPT、微軟 的Bing和谷歌的Bard等聊天機器人，在過去半年間展示出令人驚豔的能力，但它們仍有一個致命缺點，那就是會編造答案，即所謂的「人工智慧 幻覺」(hallucinations)。

人工智慧幻覺指的是，AI自信地生成出看似具說服力、實際卻是錯誤答案的問題，儘管這答案在其訓練數據中並不合理。多數研究人員認為，幻覺問題是運行聊天機器人的大型語言模型(Large Language Models)本身設計的問題。

麻省理工學院研究員、前OpenAI研究員杜懿倫(Yilun Du，音譯)指出，語言模式是設計用來預測下一個詞，其中並不包括承認自己不知道答案的訓練，而結果就是讓機器人形成討好型人格，寧可編造答案，也不會承認不知道答案是什麼。

谷歌母公司Alphabet 執行長皮柴(Sundar Pichai)就曾公開警告過AI幻覺問題的嚴重性。OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)5月初在國會作證時也指出，AI可能會通過傳播假信息和情緒操縱人類，來「對世界造成重大傷害」。奧特曼30日與數百名AI研究人員與包括谷哥與微軟等企業高層，共同簽署聲明，表示AI對人類構成的風險，與流行病和核戰不相上下。

而要如何預防或修復人工智慧幻覺，也因此成了目前科技產業員工、研究人員和對AI仍抱持疑論者，急於解決的問題。

有些公司使用人類訓練師來重寫機器人的答案，然後在反饋給機器人，幫助機器人學習；谷歌和微軟雖然已經開始在搜尋引擎中使用機器人的大案，但仍同時會檢查機器人的搜尋結果；麻省理工學院(MIT)最新報告則是提議，讓多個機器人相互辯論，來取得更符合事實的答案；劍橋研究人員則是提出，設立SelfCheckGPT系統，讓機器人多次回答同一問題，看答案是否一致。

有些AI研究人員則認為，應該要接受人工智慧幻覺問題；畢竟，即使人類也有不好的記憶且會無意識的自行填補回憶中的空白。