程序委員會30日討論債限協議法案 德桑提斯批走向破產

爭取共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯批評債限協議「將把美國帶向破產」。(美聯社)

共和黨 和白宮達成提高國債上限協議後，雙方29日都在緊鑼密鼓地爭取黨籍議員的支持，以便眾院 程序委員會30日討論提高債限協議法案後，能夠順利地在全院過關；而參院共和黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)在表態支持提高債限協議後，也呼籲參院同僚別拖延，盡速通過法案。

參院共和黨領袖麥康諾支持提高債限協議。(歐新社)

29日雖是國殤日假期，但眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)仍然在國會議長辦公室坐鎮，爭取議員支持通過債限方案；眾院程序委員會(House Rules Committee)訂30日開會討論，這是眾院全院投票的第一步；該委員會通常與眾院領袖麥卡錫密切合作，但麥卡錫在議長選舉時被迫與抱持懷疑態度的保守派合作，換取眾院議長議事槌。

極右派共和黨議員29日表示，將反對提高舉債上限的法案，凸顯債限法案下周在國會通關的困境。

已宣布角逐共和黨2024大選提名的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時表示，這項債限法案不足以改變財政曲線。他說：「在這項協議之前，我們的國家正邁向破產；法案通過之後，國家仍走向破產」。

法案支持者則表示，國會將在財政部預期的6月5日用罄公帑的期限前，準時償付美國應付款項。

共和黨籍南達科他州聯邦眾議員強生(Dusty Johnson)表示，他已與數十名同僚談過，「法案絕對會過，無庸置疑」。

若保守派參議員運用各種拖延戰術，債限協議可能要到6月5日才會通過；有鑒於此麥康諾疾呼同僚盡速通過法案，他28日說，「參院必須迅速通過這項協議，不要拖」。

麥康諾盛讚麥卡錫與拜登達成的協議，內容包括領取糧食券福利者必須工作、能源許可證、疫情紓困補助、國稅局去年增加的經費將遭削減、政府支出上限，以及豁免學貸等。

共和黨猶他州參議員麥克李(Mike Lee)25日揚言「動用各項工具，妨礙未大刀闊斧撙節支出和推動預算改革的協議」。

自由黨團羅伊眾議員(Chip Roy)等多名保守派議員批評協議中對預算削減的力度不夠，可能使債務增加約4兆元。

面對保守派的批評，麥康諾表示，這項協議是推行經濟改革的「必要手段」。

麥康諾強調「美國人不會違約」，形容債限談判是共和黨的一大勝利，儘管參眾兩院都有部分共和黨議員不滿此提案。