我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

程序委員會30日討論債限協議法案 德桑提斯批走向破產

編譯陳韻涵／綜合29日電
爭取共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯批評債限協議「將把美國帶向破產」。(美聯社)
爭取共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯批評債限協議「將把美國帶向破產」。(美聯社)

共和黨和白宮達成提高國債上限協議後，雙方29日都在緊鑼密鼓地爭取黨籍議員的支持，以便眾院程序委員會30日討論提高債限協議法案後，能夠順利地在全院過關；而參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在表態支持提高債限協議後，也呼籲參院同僚別拖延，盡速通過法案。

參院共和黨領袖麥康諾支持提高債限協議。(歐新社)
參院共和黨領袖麥康諾支持提高債限協議。(歐新社)

29日雖是國殤日假期，但眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)仍然在國會議長辦公室坐鎮，爭取議員支持通過債限方案；眾院程序委員會(House Rules Committee)訂30日開會討論，這是眾院全院投票的第一步；該委員會通常與眾院領袖麥卡錫密切合作，但麥卡錫在議長選舉時被迫與抱持懷疑態度的保守派合作，換取眾院議長議事槌。

極右派共和黨議員29日表示，將反對提高舉債上限的法案，凸顯債限法案下周在國會通關的困境。

已宣布角逐共和黨2024大選提名的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時表示，這項債限法案不足以改變財政曲線。他說：「在這項協議之前，我們的國家正邁向破產；法案通過之後，國家仍走向破產」。

法案支持者則表示，國會將在財政部預期的6月5日用罄公帑的期限前，準時償付美國應付款項。

共和黨籍南達科他州聯邦眾議員強生(Dusty Johnson)表示，他已與數十名同僚談過，「法案絕對會過，無庸置疑」。

若保守派參議員運用各種拖延戰術，債限協議可能要到6月5日才會通過；有鑒於此麥康諾疾呼同僚盡速通過法案，他28日說，「參院必須迅速通過這項協議，不要拖」。

麥康諾盛讚麥卡錫與拜登達成的協議，內容包括領取糧食券福利者必須工作、能源許可證、疫情紓困補助、國稅局去年增加的經費將遭削減、政府支出上限，以及豁免學貸等。

共和黨猶他州參議員麥克李(Mike Lee)25日揚言「動用各項工具，妨礙未大刀闊斧撙節支出和推動預算改革的協議」。 

自由黨團羅伊眾議員(Chip Roy)等多名保守派議員批評協議中對預算削減的力度不夠，可能使債務增加約4兆元。

面對保守派的批評，麥康諾表示，這項協議是推行經濟改革的「必要手段」。

麥康諾強調「美國人不會違約」，形容債限談判是共和黨的一大勝利，儘管參眾兩院都有部分共和黨議員不滿此提案。

共和黨 眾院 麥康諾

上一則

美中登月地點 看上同個隕石坑 能否合作 太空界樂觀其成

下一則

工商界團體 呼籲盡快通過債限協議

延伸閱讀

兩黨極左極右派 都不滿債限協議 下一步先安內

兩黨極左極右派 都不滿債限協議 下一步先安內
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
債限協議 紐時：拜登找到折中方法？讓步太多？

債限協議 紐時：拜登找到折中方法？讓步太多？
債限預算闖關 麥卡錫可能卡在自己人手裡

債限預算闖關 麥卡錫可能卡在自己人手裡

熱門新聞

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02
蓋洛普最新民調顯示，由於通貨膨脹，全國家家戶戶面臨的經濟壓力越來越大。圖為顧客在新澤西州沃爾瑪結帳。(美聯社)

通膨居高不下…1家4口年收入不到8.5萬 恐難以糊口

2023-05-28 12:35

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」