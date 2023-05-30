債限協議擴大糧食券就業要求 極右、極左都不滿

拜登總統與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)對債限達成協議，其中包含擴大對領取現金補助以及俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)的工作要求規定。圖為民眾排隊領取食物與物資。(路透資料照片)

債限談判裡雙方歧見最明顯的議題之一，便是拜登 政府是否同意對領取糧食券 與其他社會安全網福利的民眾擴大工作要求。拜登總統與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)上周末達成的協議，堪稱折衷妥協下的結果；對於領取現金補助以及俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)民眾擴大工作要求規定，但俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)規定則沒有改變。

另外，債限談判協議還為退役軍人、無加可歸民眾以及脫離寄養家庭制度的年輕人擴大提供糧食券。

紐約時報分析，債限談判協議能否獲得民主黨 內進步派、共和黨内保守派的支持，仍有待觀察。

根據債限協議內容，54歲以下、四肢健全、沒有撫養親屬的低收入成年民眾，領取糧食券要有工作或每個月至少參加80小時職業訓練計畫，若沒有符合規定未來三年只能領到三個月的福利。現行規定的工作要求是針對49歲以下民眾。

共和黨保守派：力度不夠

雖然麥卡錫把談判協議包括擴大領取糧食券民眾的工作規定視為勝利，保守派共和黨籍眾議員批評協議做得不夠多。

極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)要角、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)便說，協議裡的工作規定「力量薄弱」。北卡羅來納州聯邦眾議員畢紹普(Dan Bishop)則指出，協議根本是「背叛」。

民主黨進步派：非常糟糕

拜登政府官員強調，擴大退役軍人福利是獲得談判勝利。然而，自由派民主黨員以及為低收入族群爭取權益的倡議人士則對關於工作規定的談判結果提出強烈批評，直指研究證明現行的工作規定對於整體就業其實毫無影響。

眾院進步連線(Congressional Progressive Caucus)主席、民主黨籍華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)28日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，談判協議當中的工作規定條款是「非常糟糕的政策」。她表示，必須進一步查看協議內容，才會決定是否投票支持協議。

對於賈亞帕等進步派民主黨員提出質疑，拜登29日回答媒體詢問時說，還沒有機會跟賈亞帕談話，但懇求對協議提出批評的黨內同僚能「跟我談談」。