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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

新冠每周仍奪數百命 官方、業者研發補強針專攻XBB變種

編譯潘勛／綜合28日電
新冠病毒變種XBB.1.5以及XBB.1.16又讓病例增加，官方和疫苗業者正加強研發最新的補強針。（美聯社）
新冠病毒變種XBB.1.5以及XBB.1.16又讓病例增加，官方和疫苗業者正加強研發最新的補強針。（美聯社）

知情人士指出，衛生單位及疫苗廠都著手設計下一代新冠疫苗補強針，針對目前國內疫情主流的最新病毒變種XBB.1.5以及XBB.1.16，構想漸漸成形。

華爾街日報(WSJ)報導，XBB.1.5以及XBB.1.16都由Omicron演化出來，XBB.1.16目前暫稱Arcturus。知情人士指出，疫苗廠及官方另在考量的還有XBB.2.3，但XBB.2.3流行程度並不如前兩者，又與XBB.1.16相似。

聯邦食品暨藥物管理局(FBB)疫苗顧問小組排定6月集會，建議針對哪種病毒變種；製藥公司接下來製作疫苗針劑，趕在秋季展開疫苗接種。

美國及世界衛生組織(WHO)均已結束疫情緊急狀態，但衛生單位及疫苗廠還是打算完成新一代疫苗針劑。

衛生單位雖已取消疫情危急時期的許多預防措施，但為補強針制定計畫，顯示衛生單位仍視新冠病毒為一大威脅；補強針有如每年的流行性感冒預防針，國人可選擇接種。

因新冠病毒而住院、死亡數目都已下降，但每周仍致全國數百人喪生，對老年人及體弱者威脅特別重。

未來疫苗補強針鎖定單一變種，代表已由最新版的二價、針對原始病毒以及Omicron變種的思維轉變。世衛組織顧問小組上周建議，升級版的補強針應專攻占主流的XBB變種之一。

信使RNA疫苗廣獲使用，其製造廠莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)及其合夥廠BioNTech均表示，已準備妥當，可在秋季補強針施打時，供應升級版疫苗。

使用較傳統科技生產疫苗且獲在美使用的Novavax藥廠，也努力生產秋季接種所需的疫苗，發言人表示，公司專攻XBB.1.5變種。

全國接種補強針行動進行緩慢，只有17%國人接種升級版的二價疫苗，年紀逾65歲接種二價疫苗者約43%。

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