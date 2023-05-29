疫情期間數百萬人改騎單車代步 多個大城持續推廣

華府、紐約等大都市繼續推廣單車代步運動。圖為眾院議長麥卡錫5月11日在華盛頓特區的「自行車之旅」，正穿過十字路口。(Getty Images)

疫情 期間，意外帶動單車代步的需求，數百萬人改騎自行車上班上學，各主要城市也擴大興建自行車專用道路網。如今疫情結束，這波單車熱潮是否會降溫還不得而知，不過由於油價 上漲以及環保考量，包括華府 、紐約等大都市仍將繼續推廣單車代步運動。

根據維吉尼亞理工大學(Virginia Tech University)全球城市規畫研究員布勒(Ralph Buehler)和羅格斯大學(Rutgers University)都市規畫研究員普徹(John Bucher)合作的研究調查顯示，疫情期間，既能維持社交距離，又兼具運動休閒功能的自行車，是民眾出門最佳代步工具，因此自2020年以來，全球十多個城市積極推廣單車通勤。

布勒表示：「疫情期間，許多城市收回部分路段，並規畫成自行車專用道。」

研究人員表示，單車代步有助於減少排碳以及改善空污，比開車更環保，是許多人願意放棄開車，改以單車代步的主要原因。

不過隨著疫情結束，臨時性的單車友善措施被迫取消，所幸交通單位對汽車駕駛的限制愈來愈多，加上油價上漲，單車代步方式尚未退燒。

例如華府，2001年的自行車專用道僅有區區3哩長，不過到了2019年，首都的自行車專用道路網已超過100哩，而且在所有外出交通工具，單車代步比率一口氣激增五倍；接著華府在2020、2021年，加快腳步，增建近20哩長的自行車專用道路。

被視為南方最友善的自行車都市德州奧斯汀(Austin)，從2010到2019年，自行車專用道路網累計長度達到近300哩，而且在疫情前兩年，自行車專用道又擴建約60哩。

從2019至2022年，紐約興建超過60哩長的自行車專用道，以連結到十字路和其他自行車道；2022年，該市CitiBike單車租借站超過1500處，而且在2020年疫情高峰期，有超過80哩長的路段，完全禁止汽機車在規定時間內通行，以保護車友安全。