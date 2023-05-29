未成年非法入境人數創新高 安置遇挑戰

一名祕魯婦女帶著兩名幼子在邊境等待穿越的機會。（歐新社）

根據巴拿馬移民 當局及聯合國 最新數據，無人陪同的未成年人從南方邊界入境的人數達到空前新高，這些未成年人通常獨自前來或與雙親分離，一路上面臨諸多危險困境，兒童權益團體表示，人口販運集團經常以低齡無證移民為目標，另一方面，由於資源有限，大批越境的兒童也為移民當局帶來挑戰。

在一間收容中心，偶爾會有兩個嬰兒共用一個嬰兒床，常有兒童保持沉默數天，照護人員表示這是創傷的跡象，援助人員透露，收容營狹小的空間使未成年人更容易受到其他人或成年移民的虐待或剝削。

根據國土安全部的指導方針，無人陪同的未成年可免除等待美國庇護申請的預約；聯邦衛生部表示，當局正在增加美墨邊境收容中心的床位。

巴拿馬的移民數據表明，今年頭四個月穿越「達連隘口」(Darién Gap)的12萬8000名移民中，未成年人超過2萬5000人，與2022年同期相比，穿越該路線的2萬移民中，未成年只有3000人。

移民當局表示，今年預計最多將有40萬人穿越達連隘口，其中約20%、即8萬人是兒童。根據巴拿馬的移民政策，未滿18歲的未成年人必須由父母陪同才能繼續往北前進，或是提供父母的同意書，指派其他成年人作為未成年的合法監護人。

根據聯合國「兒童權利公約」，當局必須安置並照顧兒童，直到他們與家人團聚，或是提供規定的文件；除了美國，幾乎所有國家都已簽署兒童權利公約。

然而聯合國兒童基金會近期的報告指出，在處理移民案件的同時，未成年人經常遭遇困境，過度擁擠的營地使兒童面臨暴力及性剝削的風險；3月時，超過6500個移民擠在巴拿馬一個人數限制1000人以下的營地，救援人員表示許多兒童在這些經歷後需要治療。

聯合國兒童基金會的協調人瑪格麗塔·桑切斯(Margarita Sanchez)在巴拿馬移民營提供健康照護、飲用水及其他服務，她說：「我們非常擔憂，因為沒有兒童應該經歷這些，這對於他們的教育 及發展是真正的挫折。」