台大畢業禮致詞 輝達創辦人黃仁勳：奔跑吧 別緩行

繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)創辦人、執行長黃仁勳(中)，27日擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。(記者曾原信／攝影)

台灣大學27日舉行2023學年畢業典禮，邀請美國輝達 (NVIDIA)公司執行長暨創辦人黃仁勳 擔任致詞嘉賓。他勉勵畢業生勇敢面對錯誤和懂得謙虛求助，2023年的畢業生正站在人工智慧的起跑線上，要努力追趕時代，不要緩步前行；也許這段路程上會犯錯、會有痛苦，但畢業生可依循自己的腳步實現夢想，獻身自己畢生想做的工作。

輝達首季數據中心晶片 營收達42億8000萬美元，超越英特爾，且第二季數據中心晶片營收可望突破60億美元，將獨霸數據中心晶片及AI繪圖處理器市場。輝達並預估第二季營收可望達110億美元。這也讓黃仁勳成為今年以來全球身價竄升最快的億萬富豪，輝達公司市值1兆美元也指日可待。

繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)創辦人、執行長黃仁勳，27日擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。(記者曾原信／攝影)

黃仁勳身價逾390億美元，排名彭博億萬富豪榜第37位，亦曾獲頒台大名譽工學博士，台大畢業典禮27日邀黃仁勳演講，受外界矚目。台大校長陳文章表示，黃仁勳幼時和哥哥到美國求學，養成其善於溝通、和不同族群相處的態度，能尊重不同族群彼此協調是成功的因素之一，值得學生借鏡。

從小生活在美國的黃仁勳，27日一上台時，先用台語說「大家好，我今天本來想跟你們說台灣話，但愈想愈緊張」，並笑稱自己的台灣話不是這麼標準，隨後全程採英文演講。

繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)創辦人、執行長黃仁勳(左)，27日擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。(記者曾原信／攝影)

黃仁勳表示，從台大畢業，對在座學生而言是人生至今最成功的一天，在創辦輝達前自覺人生也很成功，直到創立輝達方才體會到重大挫敗。

黃仁勳分享三個輝達故事。他指出，輝達第一個應用是為個人電腦遊戲開發3D繪圖晶片，獲得SEGA的合約、資金並一同製作遊戲主機。但經一年開發後才發現採用了錯誤的架構，若以此完成主機，將會因技術劣質而不容於Windows，但若不履行合約，輝達將破產。

黃仁勳談到，當時尷尬地向SEGA的CEO提出請求，好在CEO答應給予輝達改善期限，後續才成功建造了RIVA 128並撼動市場，正因為面對錯誤和謙虛求助成功拯救了輝達，而「求助」對成功的學生而言反而是最困難的事。

黃仁勳也談到旗下GPU GeForce和CUDA整合技術的開發過往。他指出，由於CUDA的附加成本高導致輝達利潤不佳，市值僅十億美元，但輝達堅信高速運算的時代會到來，並致力推廣CUDA，最終讓輝達成為人工智慧開發者的引擎。而正是這段努力過程塑造了輝達的性格，為了實現願景，有時必須承受痛苦和磨難。

第三個故事則關於手機市場。黃仁勳說，輝達本可角逐手機市場，但仍期望創造可用於機器人領域的新型電腦，於是斷然撤守。如今輝達成功開創擁有十億美元的汽車和機器人業務，並開啟新興產業。要從既有策略中撤守並不容易，但戰略性撤守或放棄有時才是成功的核心。

黃仁勳勉勵畢業生，現在則是人工智慧的時代，學生要奮力追求「奔跑吧，別緩行！」且務必記得，「either you're running for food, or running from being food(為獲取食物而奔跑／奮鬥，或為了不被當作食物而奔跑／奮鬥)」。