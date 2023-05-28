最熱門大學科系 畢業後未必領高薪

研究機構HEA Group追蹤調查多年後發現，大學各科系畢業生步入社會的薪資待遇差異懸殊，選讀熱門科系並不保證得到最高薪資。

HEA Group創辦人伊茨科維茨(Michael Itzkowitz)曾在前總統歐巴馬(Barack Obama)任內服務於教育部 ，他彙總教育部數據以及大學畢業生離校四年的平均薪資，比對分析。

熱門科系排行榜前十名中，兩年制副學士學位畢業生平均年薪超過5萬元的只有三個科系，分別是工商管理、註冊護士、會計，薪資最低的是教育、職業發展。

伊茨科維茨在推特貼文稱，希望這份報告對於正在考慮讀大學的人有所幫助，不論進入哪一所學校、攻讀哪個學科，清楚知道投入的資源是否值得非常重要。

調查發現，最熱門大學科系畢業後未必得到高薪。「華盛頓郵報 」的一份報告也發現，美國大學將近五分之二畢業生對當初的科系選擇感到後悔，其中將近一半是選讀人文或藝術領域。

四年制學士學位畢業生畢業後年薪超過10萬元的四個科系是運籌學(operations research)、造船與輪機工程、電腦科學、海洋運輸。運籌學排名第一，平均年薪11萬2097元；排名第五的是電腦工程，年薪平均9萬9063元。「運籌學」 又稱作業研究，是應用數學學科，經常用於改善既有系統的效率。

薪資排名七至十名的科系及平均年薪依序是獸醫藥學9萬7533元、石油 工程9萬6957元、系統工程9萬5224元、 藥學暨製藥科學與行政管理9萬4136元、電機及電子與通信工程9萬1693元。

調查發現，正式大學之外另有「證書學程」，課程6至18個月，往往可得到不錯的待遇，甚至超過同領域大學文憑畢業生。排名第一的科目是資訊科學/研究，畢業後四年平均年薪超過6萬5000元。