國殤日演變至今 成民眾旅遊消費日

國殤日起源是紀念內戰陣亡將士，演變至今，成為夏季大拍賣活動。圖為購物者在芝加哥購物。(美聯社)

國殤日(Memorial Day)連假期間，美國汽車 協會(Auto club AAA)預估會有超過4200萬國人出門旅行，同時零售業者也趁機推出夏季第一波促銷活動，讓原本應該哀悼陣亡將士的紀念日，成為家家戶戶度假消費的慶祝日。

國殤日起源要回朔1861至1865年美國內戰，當時北軍(Union)和南軍(Confederate)共有逾60萬名將士喪生，紐約滑鐵盧鎮(Waterloo)首先於1866年5月5日舉行紀念儀式，開啟國殤紀念活動先河；隨後在1868年5月30日，當時一位聯邦退伍軍人呼籲各界以鮮花悼念陣亡將士，首創全國性國殤紀念活動。

根據國會研究處(Congressional Research Service)表示，國殤日是悼念為國捐軀將士的一場全國性活動，並鼓勵國人在當天下午3時默哀致敬。

1971年國會立法將國殤日從每年5月30日，改為5月最後一個周一，原本希望三天連假擴大對陣亡將士的紀念活動，但是1972年，時代雜誌就宣稱國殤日已變成「為期三天的全國性鬧劇，似乎失去最初制定的原本目的。」

定居伊利諾伊州洛克福德(Rockford)郊區、58歲的卡斯塔涅達(Manuel Castañeda Jr.)在國殤日當天，選擇安靜在家，對他而言國殤日「不只是特賣、不只是燒烤。」

卡斯塔涅達曾在陸戰隊和陸軍國民兵 服役，認識為國捐軀的軍人，其父也是陸戰隊員，但不幸在1966年因公殉職，他表示：「(國殤日)對我而言，是非常私人的一天。」

48歲退役海豹突擊隊員雷德曼(Jason Redman)，曾在伊拉克和阿富汗 服役，他的手臂上刺有30個名字，「代表我認識的每個陣亡同袍」，他希望國人在享受生活之餘，也應謹記陣亡將士，因為國殤日全都是因為他們的犧牲而來。

對於國殤日儼然成為旅遊消費季，卡斯塔涅達也無奈地表示：「他們沒有經歷過這樣的事，我怎能指望他們能夠理解我的感受？」