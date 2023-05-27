演活阿甘正傳老兵「丹中尉」 辛尼茲20年來成國殤日代言人

電影「阿甘正傳」裡的「丹中尉」多年來一直在國殤日參與勞軍，圖為他受邀參加國殤日音樂會，在預演時上台。(Getty Images)

國殤日(Memorial Day)長周末開始，在過去20年來，有位代言人持續在這緬懷退伍軍人犧牲奉獻的全國性紀念活動中，扮演吃重角色；那就是在1994年電影「阿甘正傳」(Forrest Gump)中飾演越戰軍人「丹中尉」(Lieutenant Dan)的男星蓋瑞·辛尼茲(Gary Sinise)。

辛尼茲笑著向華盛頓時報(Washington Times)憶道，20年前他受邀勞軍初期，發現很多官兵不知道辛尼茲是誰，卻知道誰是「丹中尉」，於是，當他開始找樂手共組樂團時，決定取名為「丹中尉樂團」(Lt. Dan Band)。

「阿甘正傳」1994年勇奪六項奧斯卡獎 ；辛尼茲因為在片中飾演口叼雪茄、抱持宿命論、最終雙腿截肢的丹·泰勒中尉，獲奧斯卡最佳男配角提名。

現年68歲的辛尼茲2005年以來，持續與美國公共廣播電視(PBS)以及演員喬·曼特納(Joe Mantegna)合作主持國殤日紀念音樂會。28日他照例將在華府共同主持這場免費向公眾開放的紀念音樂會，當晚8點會在PBS直播。29日他還將參與國殤日紀念遊行 。

辛尼茲是在九一一恐怖攻擊後，發願支持美軍，2003年於家鄉伊利諾伊州北芝加哥五大湖海軍基地舉辦了第一場勞軍音樂會。自他決定優先考慮非營利工作以來，國殤日已是他每年最重要的一日。他說：「這是我服務的使命，不是為了報酬。在成立基金會之前，我常籌錢或自掏腰包來支付樂團費用。」

明年「阿甘正傳」上映30周年，雖然他沒有慶祝計畫，但他相信正是因為「丹中尉」的角色，讓他有此榮幸年年在國殤日參與紀念退伍軍人。他並聲稱，他的辛尼茲基金會多年來共募得數億元支持美軍。