國殤日長周末出遊爆人潮 首日上千班機延誤

估計有3700萬民眾會在國殤日長周末裡出遊，航空公司也準備迎接夏季旅遊潮。圖為旅客擠滿丹佛國際機場。（美聯社）

國殤日(Memorial Day)長周末假期來臨，即使通貨膨脹導致許多人荷包吃緊，物價居高不下，汽車 、飛機、郵輪 等各種不同交通工具的費用漲跌不一之下，不論交通費用增減，唯一的共同點是旅遊人潮比去年來得多，全美預計有數以百萬計民眾外出旅遊，非正式地揭開今夏旅遊旺季的序幕。

由於油價 下跌，自行駕車旅遊是不錯的選擇。美國汽車協會(AAA)預估，今年國殤日長假將有3710萬人駕車出遊，較去年同期增加6%；遠行50哩以上的國人預計約4230萬人，比去年增長7%，是自2000年以來第三繁忙的國殤日周末。

疫情解封加上好天氣，國殤日出遊民眾大增，長周末26日第一天即有上千班機延遲。（美聯社）

開車：油價較去年省10%

根據旅遊網站Hopper，租車費用較去年下跌17%；AAA指出，全美26日普通汽油平均每加侖3.57元，約較一年前下跌10%。

這個假期駕車出遊的遊客的汽油支出將比去年少；全國油價訊息服務中心(OPIS)的數據顯示，自從俄國入侵烏克蘭震盪能源市場以來，2022年的燃料成本大肆飆漲，6月的平均油價甚至漲到5.02元。

數據與分析業者Oanda公司的資深市場分析師莫亞(Edward Moya)指出，有鑑於對燃料的低迷需求以及低石油成本，駕駛人短時間內可能不會看到重大變化，「預期今夏價格不會像往常一樣大幅上漲。」

機票：國內跌26% 國外漲50%

國殤日連續假期開始，加上好天氣，各機場幾乎都爆滿。（美聯社）

針對搭機，AAA預估，這個國殤日長假全美約有340萬人搭機出遊，較去年增加11%；Hopper稱，國內航班機票價格較去年下跌26%，幾近於100元，國際航班卻貴得多，往返歐美的航班票價較去年同期大漲50%，創五年來最高價，前往亞洲的機票更較2019年飆漲70%。

今年國殤日長假期間各航空公司提供的座位數(Seat capacity)較去年同期增加17%。Daily Mail報導，26日長假首日就有上千班飛機延誤。

聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration)則表示，24日有超過5萬1000個航班、載運266萬人次的旅客，比前一周增加約2500人次，是自2019年感恩節假日以來最高紀錄。

另外根據AAA，全美約185萬人將在國殤日長週末假期搭乘郵輪、巴士及火車這些交通工具，較去年同期增加21%。

國內郵輪訂位較去年大增50%

針對郵輪，國內郵輪訂位較去年同期大幅增加50%，另根據線上郵輪市集Cruise Compete，這個長周末假期的郵輪客艙預訂較去年大增54.25%；針對巴士，根據旅遊搜尋網站Wanderu，巴士平均票價較去年同期下跌37%；火車票價卻是去年價位的將近兩倍。

不過，漲價阻擋不了人潮，根據美國鐵路公司(Amtrak)，長週末假期全美預計有21萬3800多人搭火車，較去年同期大增54.9%。