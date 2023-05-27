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韓亞航空乘客開艙門 至少12人傷 旅客驚恐：以為會爆炸

記者胡玉立／綜合報導
南韓韓亞航空(Asiana Airlines)一架從濟州島飛往大邱市的航班，在還剩幾分鐘就要降落在大邱國際機場時，機艙門被一名乘客打開。警方稱，該男承認開了門，但不願說明為何這麼做。（取自推特）
南韓韓亞航空(Asiana Airlines)一架從濟州島飛往大邱市的航班，在還剩幾分鐘就要降落在大邱國際機場時，機艙門被一名乘客打開。警方稱，該男承認開了門，但不願說明為何這麼做。（取自推特）

南韓韓亞航空(Asiana Airlines)一架從濟州島飛往大邱市的航班，在還剩幾分鐘就要降落在大邱國際機場時，機艙門被一名乘客打開；最後飛機雖安全降落，但至少造成12人受傷，他們均因呼吸問題送醫治療。警方已逮捕涉嫌在半空中打開機艙門的33歲男子。警方稱，該男承認開了門，但不願說明為何這麼做。

南韓聯合通訊社(Yonhap News Agency)報導，交通部聲明指出，違反航空安全法的人可能被起訴並被判處最高十年徒刑，其中包括乘客操作機艙門、出口或飛機內設備的行為在內。

一名乘客告訴韓聯社：「我還以為飛機會爆炸。敞開的門旁邊的乘客好像都暈了。」在一段似由機內乘客拍攝、於社群媒體流傳並被路透引用的影片中，可以看到風呼嘯地吹入機艙，襲向乘客，未繫緊的布料物件被吹得不斷急速飄動。

影片顯示，強風不斷通過打開的艙門灌入仍在飛行中的機艙，乘客頭髮、衣物等都被吹得劇烈飄動。

另一名乘客表示，當時還在降落途中，艙門卻突然打開，造成艙內氣壓驟變，「耳朵都嗡嗡響」，機組人員立即上前制止，要求乘客坐下。

韓聯社報導，空服人員試圖阻止這名男子，但未能成功。目擊者表示，「空服人員向其他男性乘客大聲求援，周圍的人緊緊抓住該名男子，把他拉進來。」媒體報導，這架班機載有200人，其中包括194名乘客。韓亞航空自濟州島飛往大邱市的班機航程大約一小時。

北達科他大學航空學副教授威爾遜 (Nick Wilson) 表示，這樣的機艙門在半空中其實很難打開，飛機出口的設計目的是在承受巨大壓力載荷的同時，仍然保持在原位；「機門基本上是卡住的。」

威爾遜還表示，密封機門和緊急出口與其他飛機系統一起讓機艙在高空保持加壓。如果機艙沒有增壓，乘客可能無法獲得足夠的氧氣並可能失去知覺；如果是在高海拔地區快速減壓，「人做出連貫、有用的選擇的能力將會下降」；但在較低的高度，飛機內外之間的壓力會降低。

「這個人顯然是把門打開了，」威爾遜說：「海拔越低，壓差越小；這應該是這扇門最後被人打開的重要因素之一。」

韓國全國少年體育大會27日將於蔚山舉辦，機上乘客有許多是要參賽的中、小學選手；一名與選手同行的母親表示，「孩子們都不斷發抖、哭泣，受到非常大的驚嚇」，「尤其是坐在出入口附近的孩子們」。

南韓 社群媒體 機場

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