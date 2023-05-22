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畢業生低薪卻背巨額學貸 聯邦擬取消「營利大學」補助

記者顏伶如／綜合報導
圖為紐約大學畢業活動。示意圖，非新聞當事人事時地物。(本報資料照片／記者許君達攝影)
圖為紐約大學畢業活動。示意圖，非新聞當事人事時地物。(本報資料照片／記者許君達攝影)

拜登政府日前公布提案，營利大學(for-profit colleges)及極少數傳統四年制大學學位，如果害學生畢業之後變成低收入、背負巨額學貸，聯邦政府將停止為學校提供經費補助。教育部指出，這項措施是向全美各地大學究責的重要一步。

美聯社報導分析，越來越多學生紛紛質疑大學文憑有何價值的同時，這項新規將能淘汰表現不佳的學科，確保學生花錢上大學符合長期利益。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)在與媒體記者的電話會議中說：「為大學學位或職業證照投資，應該要能收取回報，然而，每年有太多學生其實都遭到剝削。」

對這項新規持反對意見的人士則說，規定範圍過於狹窄，無法造福絕大多數學生。

「有酬就業」(gainful employment，GE)規則創立於歐巴馬政府期間，但還沒來得及全面實施，就被川普政府推翻。「有酬就業」政策誕生於聯邦政府對營利大學加強管理之際，當時被踢爆有詐騙情事的多家連鎖型營利大學因此關閉，包括科林森學院(Corinthian Colleges)、ITT技術學院(ITT Technical Institute)。

拜登政府的「有酬就業」政策適用於所有營利大學以及傳統大學的證書課程。反對人士說，這項政策帶有雙重標準，數百種營利大學課程可能因此被迫關閉，但其他學校課程即使讓學生背負巨額學貸，卻絲毫不受影響。

業界團體「學院與大學職業教育」(CECU)主席兼執行長阿爾特米爾(Jason Altmire)表示，這項政策以不公平手段針對私人機構，卻忽視職業教育課程所面臨的特殊挑戰。

根據規畫，這項提議最快將於2024年7月實施。但聯邦政府必須在政策推出之前開放公共評論，聽取各界意見。共和黨籍國會議員表示，這項政策是對整個營利大學產業的攻擊。

教育部 就業 聯邦政府

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