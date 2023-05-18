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新聞評論／總統參選人就位 侯友宜、賴清德、柯文哲各有罩門

本報記者蔡晉宇、林縉明、張曼蘋
賴清德、侯友宜、柯文哲對決2024總統大選。（本報資料照片）
賴清德、侯友宜、柯文哲對決2024總統大選。（本報資料照片）

藍綠白三位總統參選人就位，各有隱憂。民進黨賴清德民調雖領先，但內有英系團結習題、外有青年票源開拓有待提升；國民黨侯友宜要面對辭不辭市長問題，還要處理泛藍與非綠陣營整合，關關都是挑戰；民眾黨柯文哲若支持度拉不上來，必須全力爭取立委席次，有無藍白合作空間恐陷長考。

賴清德與蔡英文總統的「英賴心結」討論已久，英系不至於在大選中扯後腿，但賴的競選團隊重要位置未見英系成員，團結習題恐如影隨形。

另外，賴在年輕族群支持度落後，「同理心」也是賴團隊另個重要課題，民進黨官方社群平台17日以詐騙簡訊為題材奚落郭台銘，「打詐國家隊」帶頭大開詐騙簡訊玩笑，看在曾經受騙的民眾眼裡，不知作何感想。這兩天，賴在房價議題發言同樣少了同理心，就算房價微幅下降，民眾痛苦指數仍是天文數字，賴怎好意思當政績說嘴？

「新北市民不要兼差市長…請侯市長像個漢子，辭掉市長再參選…」國民黨徵召侯友宜後，民進黨新北市議員就大砲猛轟，這齣連續劇勢必演到明年1月投票前，未來幾月要保證市政不出包，是嚴峻挑戰。

另外，雖然郭台銘已表態支持侯友宜、韓國瑜也多次強調會支持黨提名人，但支持者不見得埋單，侯友宜如何展現誠意讓挺郭派、挺韓派來歸？沒那麼簡單。

柯文哲隱憂是民調能否衝高，參選到底戰略目標要轉為爭取立委最大席次，讓三黨不過半，讓民眾黨擁有話語權、保留推動聯合政府理想。當柯與民進黨撕破臉後，是否在部分立委選區藍白合作求取政黨利益極大化，是關乎民眾黨能否成關鍵第三勢力的嚴肅課題。

侯友宜 民進黨 賴清德

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