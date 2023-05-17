奧斯丁證實很快將動用總統提撥授權 供台重大軍援

國防部長奧斯丁(左)16日在參院撥款委員會表示，很快會提供台灣重大軍事援助；國務卿布林肯(中)、商務部長雷蒙多(右)同日也出席作證。(路透)

美國國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)16日在聯邦參院撥款委員會表示，美國將很快動用總統提撥授權，提供台灣重大的軍事援助；這是國會去年做出的要求，也是美國遵守台灣關係法所做的長期承諾。

奧斯丁、國務卿布林肯 (Antony Blinken和商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)應邀赴國會聽證會，說明美國對中國戰略競爭以及美中關係的未來，三人均提到，若美國達到債務上限無法解決，進而導致預算縮減，將削弱美國對中國的競爭力。

奧斯丁提到，五角大廈 持續將重點放在勝過中華人民共和國，阻止威脅美國國家利益的侵略，在印太區域強化彈性與部署；五角大廈也會強化與國務院、商務部等政府部門的合作。

布林肯表示，中國是美國最重要的地緣政治挑戰，美中正在激烈競爭，但華府不尋求與中方發生衝突或新冷戰，也不會等北京自己改變發展路線，美國會投資自己強化實力，以推進期待的願景。

布林肯說，美國不會遏制中國，而是持續與中方保持全面的貿易和投資關係；美國致力於降低風險和多元化，並非與中國脫鉤，意味著要保持的安全與彈性，同時避免美國與盟友的技術被利用，轉過頭來對付自己。

雷蒙多說，中國官員數月來無預警突襲美國公司，美企在中國經營的風險正在增加。

布林肯說，美國將持續維持美中資深官員對話，這不是一種施恩，也不是為接觸而接觸，美中互動將反映美國的價值觀，以及找尋雙方可以合作的領域，包含氣候變遷、公共衛生、經濟發展和共同打擊危害美國民眾甚深的類鴉片藥物芬太尼(Fentanyl)。

針對台灣，布林肯表示，基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策運作得宜，包含中華人民共和國都受惠，因為一中政策維持了和平與穩定。

布林肯說，現在美國憂心，北京似乎不再願意接受現狀，而是加大壓迫台灣的力度並持續考慮動武，這會給全世界帶來災難性後果；他說，破壞現狀不符合美國的利益。

奧斯丁說，他同意若美國在烏克蘭議題上讓步，讓俄羅斯為所欲為，中國侵略台灣的風險就會提高；美國將很快提供台灣重大且額外的安全援助，將有助台灣強化自我防衛能力。

奧斯丁表示，這是美國遵守台灣關係法所做長期承諾的一部分，美國會盡力維持台灣海峽的和平穩定。

美國國會議員在2023財年國防授權法中，授權美國總統拜登可動用總統提撥授權(Presidential Drawdown Authority)，從美軍現有庫存撥出最多10億元的軍備物資或服務，提供給台灣。

彭博資訊上周報導，五角大廈將提供5億元的軍備給台灣，但內容尚未確定；這是美國首次對台灣安全援助動用這項權力，過去一年多來美國多次藉此管道對烏克蘭實施軍援，可有效縮短軍備交付時間。

奧斯丁在國會作證時只提到很快提供，並未說明金額和時間表。