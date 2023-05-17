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憂台海情勢 巴菲特第1季已出清台積電持股

編譯陳韻涵、季晶晶／綜合報導
股神巴菲特直言台積電是好公司，但因地緣關係波克夏會減少持股，在15日公布的第一季報表裡已出清所有台積電。(美聯社)
股神巴菲特直言台積電是好公司，但因地緣關係波克夏會減少持股，在15日公布的第一季報表裡已出清所有台積電。(美聯社)

擔憂兩岸地緣政治緊張情勢，「股神」巴菲特(Warren Buffett)已出清旗下投資公司波克夏(Berkshire Hathaway)對台積電(TSMC)的持股。

有線電視新聞網(CNN)16日報導，巴菲特近幾周數度表達對台灣未來的憂慮；根據15日最新申報文件，波克夏繼2022年第四季大幅減持台積電86%之後，2023年第一季已出清這檔股票。

波克夏去年曾投資台積電超過40億元，卻在三個月內出清，這對向來以長期持股操作著名的巴菲特而言，實屬罕見。本月稍早，巴菲特曾在波克夏年會上告訴投資人，出售台積電股票，是因為擔憂兩岸地緣政治緊張情勢；美中關係近幾個月來情勢緊繃，部分投資人憂慮中國可能侵犯台灣。

巴菲特盛讚台積電 點明問題出在地點

股神巴菲特旗下波克夏15日出清手中台積電所有持股。(路透)
股神巴菲特旗下波克夏15日出清手中台積電所有持股。(路透)

但同期間麥格理、富達、老虎環球基金和有「虎崽」基金Coatue在內的大型投資公司則大買台積電，與股神對作。

半導體市場復甦不如預期，台積電已下修今年營收展望，由原本預期可望較去年小幅成長轉為衰退，引發關注。

先前波克夏賣出台積電的消息曝光後，曾導致台積電股價暴跌。不過，巴菲特盛讚台積電是「了不起的公司」，世界上管理得最好、也是最重要的公司之一，「在晶片業裡無人能與之相提並論」。巴菲特在波克夏年會上點出，台積電的問題在於它的地點。

全球決策者和客戶愈來愈擔心在技術上過於依賴台灣，而台積電面臨先進晶片赴海外生產的壓力，正在美國和日本建立更多產能。

投資5日商「資本偏好配置日本非台灣」

巴菲特也說，他偏好將資本配置在日本而非台灣，「但願情況不是這樣，但這就是現實，我根據當時的情況重新評估」。

波克夏上月透露，增加對伊藤忠商事(Itochu Corp)、丸紅株式會社(Marubeni Corp)、三菱商社(Mitsui & Co)、三井物產(Mitsui & Co)和住友商事(Sumitomo Corp)的持股增至7.4%，波克夏未來可能增加持股。

巴菲特說，「日本的情況很簡單，有五家實力非常、非常雄厚的公司，這些公司很好理解，他們支付可觀的股息並回購自家股票，波克夏可透過發行以日元計價的債務來管理貨幣風險，藉此籌集銷售所需資金」。

巴菲特表示，「他們正在做明智的事情，且規模龐大，所以我們才剛開始買它們」，就對它們的成果「感到欣喜」。

台積電 波克夏 巴菲特

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