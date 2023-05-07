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佛州禁中國公民置業買地 德桑提斯表態簽署 7．1生效

編譯盧炯燊／綜合6日電
佛州參眾議會通過，禁止中國等「敵對國家」公民在佛州置產，持綠卡者例外。州長德桑提斯將簽署生效。(美聯社)
佛州參眾議會通過，禁止中國等「敵對國家」公民在佛州置產，持綠卡者例外。州長德桑提斯將簽署生效。(美聯社)

佛州眾議會日前以95︰17票通過「SB 264法案」，禁止包括中國人在內的七國公民在佛州置業買地，由於原版法案上月已在州參議會通過，而且州長德桑提斯(Ron DeSantis)已表態支持，簽署成法毫無懸念，將於7月1日正式實施。

這個正式名為「SB 264：外國利益」的法案，還禁止俄羅斯、北韓、伊朗、古巴、委內瑞拉及敘利亞的公民，購買軍事基地或關鍵基礎設施一哩範圍內的土地，其中中國公民更禁止在全州範圍內置業。

然而該法案已引發不少人抨擊及強烈反對，認為不光是歧視性，更可能違反1968年的「公平住房法」(Fair Housing Act)。這個法案是禁止在房屋銷售中，出現基於種族、國籍、宗教或性別的歧視。

法案早前在州參議會通過時，已有數十名華裔在佛州議會大廈外抗議，舉著寫有「人人平等」、「禁止反亞裔法案」的標語。

投反對票的民主黨籍州議員德里斯克爾(Fentrice Driskell)指出，這個法案似有違憲。但也有一些民主黨人支持，包括沃爾德倫(Katherine Waldron)，她更是這個法案的共同發起人之一，聲稱共產主義對美國的威脅是真實的。

在聯邦層面，由於愈來愈關注中國不斷增加購買美國農地，包括2022年在北達科他州購買空軍基地附近的農地，對此聯邦及多個州開始立法，限制被視為敵對國家購買農田。除佛州外，最少有十個州通過或正在審議禁止中國人購買土地法案。

自2010年以來，與中國有關的個人及實體擁有的美國農田增加20多倍，約為38萬4000英畝。在爆發中國氣球事件後，加深了美國人對中國購買美國土地的憂慮。

另方面，儘管德桑提斯仍未正式宣布參加共和黨總統初選，但他的支持率僅次於前總統川普，故此任何爭議都會對他的政治前景有所影響，這個法案自然也不例外。

除佛州外，包括德州在內的其他州，也有法令禁止中國等「敵對國家」公民置產。圖為德州...
除佛州外，包括德州在內的其他州，也有法令禁止中國等「敵對國家」公民置產。圖為德州華人持標語抗議。(Getty Images)

佛州 民主黨 歧視

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