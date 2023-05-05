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新冠疫苗保護力 半年後顯著下降 只剩14.3%

編譯徐薏茹／綜合4日電
一項分析顯示，只接種初階段新冠疫苗的人，其對抗Omicron變種病毒感染的有效性在六個月後大幅下降。圖為輝瑞與莫德納的雙價疫苗。(美聯社)
一項分析顯示，只接種初階段新冠疫苗的人，其對抗Omicron變種病毒感染的有效性在六個月後大幅下降。圖為輝瑞與莫德納的雙價疫苗。(美聯社)

3日發表於JAMA網路開放期刊(JAMA Network Open)的一項新分析報告表明，只接種初階段新冠疫苗的人，其疫苗對抗Omicron變種病毒感染的有效性在六個月後大幅下降；此分析報告共檢驗40份研究。

該研究納入全球最普遍使用的新冠疫苗，包括輝瑞(Pfizer-BioNTech)、莫德納(Moderna)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)與科興(Sinovac)，新的分析報告可能無法準確反映美國的疫苗有效性。此外，研究並未分析針對Omicron變異株BA.4、BA.5及Omicron原病毒株的升級版雙價疫苗。

科學家強調，疫苗仍可以有效大幅降低住院及死亡的風險，而因為新變異株的迅速演變，科學家不再期望疫苗能為輕度感染提供良好保護力，並且大部分美國人也已經擁有一定程度的潛在免疫力。

分析40份研究的新報告指出，接種最初始系列的疫苗後，對抗有症狀新冠肺炎的保護力在接種最後一劑疫苗後一個月為52.8%，接種後六個月下降至14.3%，九個月時降至8.9%。

在疫苗對抗整體感染的有效性方面，保護力從接種後一個月的44.4%跌至六個月時的20.7%，九個月時降至13.4%。

輝瑞和莫德納疫苗的有效性高於阿斯特捷利康及科興疫苗。

這項分析也研究接種原始版本補強針的保護力，其保護力確實增加但最終一樣下滑。

對抗感染方面，補強針的有效性從接種後一個月的55.4%下降至九個月時的28.9%；對抗有症狀新冠肺炎方面，其有效性從第一個月的60.4%下降至九個月時的13.3%。

波士頓兒童醫院流行病學者布朗斯坦(John Brownstein)表示，重要的是重申疫苗對於保護自己及具重症風險的人群仍相當重要，切勿把這項新研究解釋為疫苗無效；布朗斯坦未參與該研究。

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