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美菲領袖聯合聲明 重申維護台海和平穩定重要性

中央社／華盛頓1日專電

美國總統拜登今天與菲律賓總統小馬可仕會談，會後兩人發表聲明重申維護台海和平穩定的重要性，認為這是全球安全繁榮不可或缺的要素，也強調在南海航行自由的堅定承諾。

拜登（Joe Biden）今天在白宮與來訪的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行雙邊會談，會後僅發布聯合聲明，並未召開記者會。

拜登向小馬可仕重申美國對菲律賓的堅定同盟承諾，強調在包括南海的太平洋地區對菲律賓軍隊、公務船隻或飛機發動武力襲擊，美國將援引1951年「美菲共同防禦條約」（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）第4條，啟動防禦承諾。

兩人也對根據美菲「加強國防合作協議」（EDCA）新增美軍基地表示歡迎，認為將強化菲律賓安全並支持菲律賓軍事現代化目標，同時推動美國對菲律賓當地社區投資並改善人道救援與救災能力。

拜登與小馬可仕也強調對南海航行與飛行自由的堅定承諾，以及根據國際法尊重各國在其專屬經濟區內的主權重要性，聲明也提到2016年南海爭議裁決。雙方也表達對烏克蘭的支持，並指出衝突對印太地區糧食與能源安全產生不利影響。

在台海部分，拜登與小馬可仕重申維護台海和平穩定的重要性，認為這是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

兩人也重申支持東南亞國家協會（ASEAN）的中心地位與東協印太展望，期待建立菲日美、菲澳美三方合作模式，也歡迎「四方安全對話」（Quad）支持以東協為中心的和平穩定、以規則為基礎的區域，推進自由開放印太地區。

聲明也談到美菲在經濟領域的合作，包括創新經濟、潔淨能源轉型與關鍵礦產部門、糧食安全投資；美菲也將在明年於馬尼拉共同主辦印太商業論壇，進一步確立菲律賓作為區域經濟的重要樞紐地位；兩國也將透過美菲貿易投資框架協定（TIFA）優先展開雙邊經濟合作。

此外，拜登與小馬可仕也談到民主制度、法治與尊重人權的重要性，共同促進勞工權利，氣候變遷、核能合作、環境保護、科學合作與知識共享等也是美菲將擴大合作的領域。

拜登 投資 東南亞

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