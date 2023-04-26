我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

專家：每周全國約10萬人感染新冠 近期仍可能急速變化

編譯徐薏茹／綜合25日電
新冠疫情並未真正結束，全國每周仍有約10萬人感染，有些重症需要住院治療，甚至導致死亡。(美聯社)
新冠疫情並未真正結束，全國每周仍有約10萬人感染，有些重症需要住院治療，甚至導致死亡。(美聯社)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據追蹤，美國的新冠肺炎死亡人數達到2020年3月以來的最低點，確診比率也已經大幅下降，但全國每周仍有約10萬人感染，每日超過150人死亡；專家警告：疫情雖趨緩，但仍可能急速變化。

紐約時報報導，專家同意現階段新冠疫情的風險較低，而且今年春季感覺與往年不同；舊金山加州大學(UCSF)醫學系主任沃克特(Robert Wachter)說：「我們現在已經達到一個穩定的階段，大眾選擇讓生活回復到接近常態。」

改善的最大原因是，現在幾乎每個國人都有某種形式的免疫力，可能來自疫苗、曾經感染新冠，或兩者都有，新冠治療口服抗病毒藥Paxlovid等藥物也顯著降低重症的風險。

今年春季與往常不同的另一個原因是，過去一年半沒有出現足以改變情勢的新型變種病毒，儘管出現Omicron的變異株，如目前主要的XBB.1.5，但Paxlovid和疫苗對抗這些病毒仍然有效。

雖然情況樂觀，專家仍採取一些預防措施，因為全國每周仍有約10萬人感染，每日超過150人死於新冠肺炎。

專家特別呼籲，如果自身或身邊親友屬於高風險族群，應該持續做好預防措施，例如參與大型室內聚會前做檢測或戴好口罩。

專家警告，總是可能會有出現新型變種病毒，促成另一波疫情的風險。

傳染病醫師克魯蒂卡·庫帕利(Krutika Kuppalli)正在觀察Omicron變異株XBB.1.16(又稱為「大角星」)；目前XBB.1.16約佔美國病例的10%，並且伴隨著新症狀—結膜炎。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院助理教授凱特琳·里佛斯(Caitlin Rivers)則關注另一個變異株XBB.1.9.1，該病毒株約佔全美感染病例的8%，她預計隨著天氣變暖，病例數會再度增長。

專家表示這可能會是新常態，沃克特表示一年後、兩年後甚至五年後的情況也可能與現在相同。

疫情 變種病毒 疫苗

上一則

哈佛研究：褪黑激素軟糖 吃過量有害健康甚至致死

下一則

中國「祝融號」火星探測器為何休眠至今 原因竟是…

延伸閱讀

新冠疫情仍可能急速變化 專家：每周全國約10萬人確診

新冠疫情仍可能急速變化 專家：每周全國約10萬人確診
中國再感染增多？專家：第二波疫情不會出現

中國再感染增多？專家：第二波疫情不會出現
眼睛發紅發癢是新冠症狀？「仍待確定」

眼睛發紅發癢是新冠症狀？「仍待確定」
中專家：上海杭州間有可能興建時速1千公里的超級高鐵

中專家：上海杭州間有可能興建時速1千公里的超級高鐵

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院