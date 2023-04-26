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哈佛研究：褪黑激素軟糖 吃過量有害健康甚至致死

記者張聲肇／綜合報導
測試結果顯示，許多含褪墨激素的軟糖的含量超標，服用有害健康。(CNN)
測試結果顯示，許多含褪墨激素的軟糖的含量超標，服用有害健康。(CNN)

研究發現，許多品牌的褪黑激素(melatonin)軟糖成分「不實」，有的含量比產品包裝所示超過350%，服用過量有害健康，甚至致死。

刊載於25日出刊「美國醫學會」(Journal of the American Medical Association)期刊的研究報告指出，某些廠牌的腿黑激素軟糖自稱含褪黑激素和大麻二酚油(cannabinoid oil)， 實際上卻毫無褪黑激素，只有從大麻提煉出來的大麻二酚。

幫助睡眠的褪黑激素，一如維生素和一般藥物，只要不過量，都很安全，但過量卻可能對身體造成危險，例如導致嘔吐或呼吸困難。

哈佛醫學院副教授柯恩(Pieter Cohen)領導的研究團隊發現，去年因兒童服用過量褪黑激素引起的身體不適求救電話激增。過去10年，嬰幼兒照護者的求救電話超過25萬通，其中4000兒童住院，287人住進加護病房，5名接受機器催吐治療，2人死亡。

柯恩說，「我不敢保證我的病人從商店架子上看到的產品標識都是正確的。很多廠商根本就不尊重食藥局(的法規)。」

研究團隊發現，25種品牌當中，標誌不實的產品居然多達22種，只有三個品牌所含褪黑激素量和產品標誌相差在10%以內。所有宣稱含褪黑激素的產品，實際含量是標示含量的75%到347%。柯恩團隊沒有公開他們分析了哪25種品牌。

食藥局發言人說，該局不對個別研究報告的內容發表意見，不過，對產品的品質以及藥性過強或過弱引起的後果，向來嚴肅看待。

廠商代表強調，他們的產品很安全，政府不要提出限縮人民取得天然治療品的規定。天然優等營養品(Naturelo Premium Supplements)公司客服代表說，「產品的安全與效用是我們經營的首要目標，我們有完整的測試和品管程序。」該公司產品包括一款草莓口味兒童褪黑激素軟糖。

消費者保健產品協會(Consumer Healthcare Products Association)副會長麥凱(Duffy MacKay)說，美國的相關法規制定於1994年，早該現代化了，食藥局也該加強取締不良業者。

大麻 藥局 醫學

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