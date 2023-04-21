片場誤殺攝影師 男星鮑德溫指控撤銷

好萊塢男星亞歷鮑德溫2021年在新墨西哥州拍攝電影「Rust」時不慎擊發道具槍，誤殺攝影指導海蓮娜．哈欽斯(圖)。(美聯社)

好萊塢男星亞歷鮑德溫 (Alec Baldwin)2021年在新墨西哥州 拍攝電影 「Rust」時不慎擊發道具槍，誤殺攝影指導海蓮娜‧哈欽斯(Halyna Hutchins)，今年2月被新墨西哥州檢方以過失殺人罪起訴；亞歷鮑德溫的律師20日表示，針對他的這一指控已經被撤銷。

亞歷鮑德溫的律師尼卡斯(Luke Nikas)、沙皮羅(Alex Spiro)發布聯合聲明表示：「我們對駁回針對亞歷鮑德溫指控的決定感到高興，我們鼓勵對這起悲劇意外的事實與情況做適當的調查。」

檢方對共同被告人、電影武器專家漢娜‧瑞德(Hannah Gutierrez Reed)的指控仍在進行中。

新墨西哥大學教授卡斯騰伯格(Joshua Kastenberg)曾質疑本案的強度，他對案情最新轉變感到驚訝，「最讓我震驚的也許是，我只是深深地為死者的家屬感到難過，我相信不起訴亞歷鮑德溫的判決對他們來說很難接受，任何事都無法讓他們的孩子回來」。