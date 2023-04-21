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鄰居籃球掉進院子 北卡男開槍 致2重傷、1輕傷

記者張聲肇／綜合報導
北卡州六歲女童金絲莉在接受採訪時，臉頰上剛縫好的傷口清晰可見。(美聯社)
北卡州六歲女童金絲莉在接受採訪時，臉頰上剛縫好的傷口清晰可見。(美聯社)

北卡羅來納州加斯頓郡警方18日晚間7時44分接報，24歲男子辛格泰瑞(Robert Louis Singletary)因鄰居籃球掉落他家院子，就對六歲女孩、女孩的父母和鄰居開槍，造成兩重傷一輕傷。

最近美國接連發生無心錯誤導致暴力死傷事件，德州兩名啦啦隊員上錯車遭射傷；紐約州一名20歲女性駕車誤入他人住家車道被擊斃；密蘇里州16歲少年按錯門鈴也挨槍，而北卡這宗籃球引發的槍擊案是最新一樁。

開槍射擊六歲女孩及父母的嫌犯辛格泰瑞犯案後立即逃逸；他因去年12月用鐵鎚毆擊女友被控暴力攻擊，現在有關當局對這名在逃惡男再提出四項指控，包括企圖謀殺、兩項用致命武器攻擊和一項重罪犯擁有槍枝等的罪名，並簽發多張拘捕令。

地方電視台報導，一群小孩在街頭玩球，籃球掉到辛格泰瑞的庭院，他先對鄰居開槍，又持槍走向威廉‧懷特(William White)和他六歲女兒金絲莉(Kinsley White)。父女倆都被擊傷。

金絲莉接受採訪時，臉頰上剛縫好的傷口清晰可見，她激動地對鏡頭說，「你幹嘛對我爸和我開槍？你幹嘛對小孩的爹地開槍？」

目擊者說，辛格泰瑞更換彈夾準備射擊鄰居時，懷特想把火力引向自己，以保護家人，結果在自家前院被擊中背部。

懷特的妻子艾希禮‧爾德布蘭(Ashley Hilderbrand)說，「他看著我丈夫和女兒，對他們說，『我要殺死你們』」。

這名暴力犯去年12月用鐵鎚擊傷女友背部，鮮血直流的女友躲進房間不敢出來，兇嫌卻對她說，不把血跡清除，證據消滅，就不得離去。警方已對本案提出暴力攻擊的控罪。

加斯頓郡警局已對嫌犯發出全州通緝令，也訴請聯邦法警(U.S. Marshals Services)幫忙追捕。警長漬爾(Stephen M. Zill)說，「我要對加斯頓郡民說，這類暴行絕不能容忍」。

北卡羅來納州 密蘇里州 德州

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