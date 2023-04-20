改弦易轍 推特不再禁止歧視LGBTQ

推特悄悄取消禁止歧視LGBTQ群體的政策，引發性別邊緣人使用推特越來越危險的擔憂。(Getty Images)

推特 (Twitter)被曾為全球首富的馬斯克(Elon Musk)收購後又有新動作，它不聲不響取消禁止針對LGBTQ的性別歧視 及棄名錯稱(deadnaming)政策，已引發了邊緣群體對這個社交平台愈來愈不安全的擔憂。

推特是在2018年制定相關政策禁止棄名錯稱，即使用他/她們因性別轉換而不再使用的棄用名，或是故意使用錯誤的性別以作為一種騷擾或歧視形式。

推特在17日表示，只會在一些可能違反其反仇恨行為規則的推文上，才會貼上警告標籤。 在此之前，這些推文會被刪除。

正是這個政策的改變，才讓人也警覺到禁止棄名錯稱的政策也被取消。

倡導組織GLAAD的總裁兼首席執行官埃利斯(Sarah Kate Ellis)批評，推特祕密取消這個長期以來的政策，對用戶及廣告商來說，是說明推特多麼不安全的最新例證。

她又說，推特取消保護LGBTQ群體，與TikTok、Pinterest及Meta等背道而馳，在目前網上的反跨性別 言論，導致現實世界出現嚴重歧視及暴力的時候，這三家公司仍堅持著類似的政策，來保護它們的跨性別用戶。

推特迄今尚未對取消相關政策作出回應。